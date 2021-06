https://mundo.sputniknews.com/20210614/al-mayassa-la-jequesa-de-qatar-mas-influyente-del-mundo-del-arte-1113187974.html

Mayassa, la jequesa de Catar más influyente del mundo del arte

Mayassa, la jequesa de Catar más influyente del mundo del arte

La hermana del emir de Catar tiene un claro objetivo: convertir el país en un gran referente cultural y en la capital artística de Oriente Próximo. 14.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-14T14:55+0000

2021-06-14T14:55+0000

2021-06-14T16:07+0000

gente

internacional

cuadros

doha

arte

museo

arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1113187899_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9965c96fad8b2cba1fb801c6793c0d74.jpg

En 2015, una noticia acaparó todas las miradas. Se acababa de batir un récord mundial en la venta de una obra de arte: 300 millones de dólares por When Will You Marry? de Paul Gauguin. Jamás se había pagado tanto por un cuadro. Galeristas y marchantes de arte especulaban sobre el comprador. Los rumores apuntaban a que había sido alguien de Catar quien lo había adquirido, pero su autoridad museística tiene como regla no confirmar ni desmentir sus adquisiciones, por lo que su identidad quedó en secreto hasta que se hiciera pública su presentación.Al poco tiempo se confirmó el nombre del comprador: Sheikha Al Mayassa Al Thani, hermana del emir de CatarTamim bin Hamad Al Zani e hija del exemir Hamad bin Khalifa Al Thani, quien marcó el comienzo del auge del país. Al Mayassa, parece seguir la faceta reformadora de su padre, y en un corto periodo de tiempo se ha convertido en una de las personas más influyentes del mundo del arte y la cultura. Lo cierto es que anteriormente, ya había batido el récord mundial pagando por una pintura de Cézanne de la serie Los jugadores de cartas 250 millones de dólares (185,1 millones de euros). Previamente, compró Tres estudios para el retrato de Lucian Freud de Francis Bacon por 142 millones de dólares (105,5 millones de euros).A sus 38 años posee múltiples logros: es la presidenta de los Museos de Qatar, el Instituto de Cine de Doha y el Reach Out to Asia (ROTA), una ONG que se encarga de brindar educación a los niños más desfavorecidos afectados por la crisis en Asia. Todo ello la ha llevado a convertirse en una de las mujeres más poderosas del mundo, según la lista Power 100 de Art Review y Forbes. Además, acaba de ser clasificada como una de los cinco árabes más poderosos de Catar, y es la única mujer de dicha clasificación.Sus apariciones públicas y sus entrevistas son escasas y prefiere no exponer demasiado su vida privada en las redes sociales.Al Mayassa cuenta en su web que el arte y la cultura desde siempre jugaron un papel importante en su vida. Cuando era más joven le gustaba visitar museos y conocer gente de diferentes culturas y civilizaciones, lo que le llevó a estudiar literatura y asuntos internacionales. "Aunque comencé mi carrera en el servicio exterior, descubrí que trabajar en el sector de la cultura es el puente perfecto para combinar mis intereses y mis prioridades en la crianza de mis propios hijos", asegura Al Mayassa en la página oficial de Museos de Catar. Actualmente, los museos que están bajo su dirección incluyen el Museo de Arte Islámico, Mathaf (el Museo Árabe de Arte Moderno) y el Museo Nacional de Catar.) Con una superficie similar a toda la región de Murcia, Catar parece no solo destacar por sus diseños arquitectónicos en medio de sus inmensos desiertos. También lo hace por su cultura. O al menos esa es la intención de sus mandatarios. El objetivo de Al Mayassa es poner en valor la cultura islámica y apoyar la auténtica herencia árabe pero también, rescatar importantes exhibiciones artísticas y mostrarla en el país, como la de Picasso-Giacometti y una colección de obras de Takashi Murakami presentada originalmente en el Palacio de Versalles.Sheikha Al Mayassa, quien también es copresidenta de Fashion Trust Arabia, continúa colocando a Catar en un lugar privilegiado del arte contemporáneo internacional. Recientemente ha inaugurado su marca Dadu, la primera institución del país que ofrece a los niños y a sus familias un lugar dedicado al aprendizaje y al crecimiento a través del juego inclusivo y abierto, la exploración y la experimentación a través del arte.

https://mundo.sputniknews.com/20200205/qatar-airways-busca-aumentar-su-participacion-en-importante-linea-aerea-chilena-1090367807.html

doha

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gente, cuadros, doha, arte, museo, arte y cultura