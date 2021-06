Trucos sencillos para alargar la vida útil de tu automóvil

"Lo más importante no es dónde, sino cómo. Si estás seguro de que fuera del centro de servicio de la marca se proporcionará un trabajo de buena calidad, puedes ir allí con seguridad. La única dificultad que han introducido los fabricantes es que, a menudo, debido a las características de diseño, se requiere el uso de varias herramientas especiales, las cuales no están disponibles para todos. A veces, en un centro de servicio regular no podrán por razones puramente físicas realizar ciertos trabajos con alta calidad", concluyó Zimánov.