Pedro Sánchez se reunirá con Joe Biden en un momento álgido de la tensión entre España y Marruecos

El primer encuentro entre ambos mandatarios se producirá aprovechando su asistencia a la cumbre de la OTAN y con el telón de fondo del reciente apoyo de la UE... 13.06.2021

La cita tendrá lugar el 14 de junio, casi seis meses después de que Joe Biden tomara posesión como el 46º presidente de los Estados Unidos y en un contexto para España en el que la crisis diplomática abierta con Marruecos está desencadenando diversos acontecimientos, como la solidaridad expresada a Madrid por el Europarlamento, que ha rechazado la estrategia de presión en clave migratoria planteada por Rabat. Durante el apogeo de la crisis en Ceuta, el principal partido de la oposición española, el Partido Popular, vertió duras críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien durante una sesión de control en el Parlamento llegó a culpar de una "pérdida de peso exterior" en las relaciones internacionales. "España ha perdido peso en el mundo, a usted el Gobierno le viene grande, y por eso no le llama Biden", le espetó Pablo Casado, líder del PP. Hasta ahora, los contactos se habían producido a nivel ministerial. En febrero, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado, Antony Blinken. Y una comunicación similar tuvo lugar en mayo entre los responsables de Defensa de ambos países, Margarita Robles y Lloyd J. Austin. El encuentro entre los dos mandatarios se ha venido negociando en los últimos días entre Iván Redondo, jefe del Gabinete de la Presidencia, y su par estadounidense, Ronald Klain, quienes han establecido un hilo de comunicación directa, también mediante la colaboración del Ministerio de Exteriores. El Ejecutivo español no pierde de vista que la entrevista se producirá en el seno de la cumbre de la OTAN en Bruselas, evento en el que Sánchez tiene previsto proponer a España como sede de la siguiente cumbre de la alianza atlántica, en 2022. En general, se trata del primer viaje internacional de Biden, quien antes aterrizó en Londres para asistir a la cumbre del G7. Marruecos de fondoEl pleno del 10 de junio en el Europarlamento aprobó una resolución (por 397 votos a favor, 85 en contra y 196 abstenciones) en la que se expresaba un apoyo claro a España y a la integridad de las fronteras europeas, así como el rechazo a la actitud de Marruecos de alentar la emigración hacia territorio español, utilizando también a menores de edad, con el fin de ejercer una presión política sobre España y su posición acerca del Sahara Occidental.En vísperas del encuentro entre Sánchez y Biden, los representantes de la diplomacia norteamericana han empezado a emitir señales sobre la posición de EEUU respecto al Sahara Occidental, dando a entender que la nueva Administración estadounidense empieza a marcar distancias con las iniciativas consignadas por Donald Trump en diciembre, con las que no está cómoda. "Hay algunas diferencias importantes y muy profundas", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, respecto a las políticas aplicadas en esa región y en Oriente Medio, según recoge el diario La Vanguardia. Washington se halla discutiendo "directamente" con sus interlocutores en Marruecos, España y la región, informó Price, confirmando la existencia de "consultas privadas entre las partes". Por el momento se desconocen los temas que Pedro Sánchez podrá tratar con Joe Biden. Acudirá a Bruselas prácticamente recién llegado de su gira por varios países latinoamericanos, por lo que es factible que se aborden temas inherentes a la región. Sin embargo, la profundidad de la cuestión con Marruecos, socio estratégico de EEUU, y el estímulo que recibió Rabat de Donald Trump para presionar a otros países en el contencioso del Sahara Occidental e intentar que se desmarquen de su posición tradicional de defensa de las resoluciones de la ONU, puede ser insoslayable. Marruecos ya ha respondido a la resolución adoptada por el Europarlamento del día 10, tanto en su Cámara de Representantes como a través de su Ministerio de Exteriores. Ambas instituciones acusan a España de "instrumentalizar" en su favor a la UE para intentar "europeizar" una crisis que Rabat considera "bilateral". La crisis, a su juicio, se debe a "la actitud y los actos" de España respecto al Sahara Occidental.Vigilancia de fronterasLa cuestión migratoria, de la que Marruecos es pieza fundamental, es un asunto clave para Madrid, que intenta ganar influencia en el seno de Frontex (la agencia europea de fronteras). A tal fin desea que un funcionario español ocupe uno de los tres puestos de la dirección adjunta de este órgano, donde se elaboran las estrategias de la UE para hacer frente a la inmigración irregular. Madrid estima que Frontex no siempre tiene en cuenta los intereses de España, que ha perdido influencia en este organismo. Por su parte, Frontex quiere adjudicarse un papel más relevante en fronteras exteriores de la UE como Ceuta, Melilla o Canarias, pero las fuerzas de seguridad españolas recelan de la posibilidad de que agentes extranjeros compartan sus competencias. ¿Fin de la tasa Google? Los temas de fiscalidad internacional y la política arancelaria venían suponiendo un elemento de fricción entre EEUU y varios países europeos, entre ellos España. La aprobación del impuesto a las tecnológicas, la llamada tasa Google, provocó un incremento de los aranceles a muchas exportaciones españolas en EEUU. Washington incluso resolvió incrementarlos un 25%, medida que postergó durante 180 días, sin duda para forzar un acuerdo negociado. Este llegó en el marco del G7 sobre una fiscalidad internacional que contempla un gravamen del 15% a la actividad de estas compañías fuera de EEUU, y parece haber disminuido la tensión en este plano. El acuerdo fiscal todavía está pendiente de ratificación en el G20 y la OCDE, pero su espíritu entraña la eliminación del impuesto digital. Es decir, Gobiernos como el de Pedro Sánchez tendrán que eliminar la tasa Google, que en España tiene ya rango de ley.

