Los cinco principales errores que cometemos al intentar adelgazar

"Cuando una persona decide que a partir del lunes comienza a comer de una manera completamente diferente: "o no como por la noche, o no como por la mañana, o rechazo todo lo que sea carne y proteína, o solo como ensaladas", esto está mal. Un zigzag tan poderoso es uno de los principales errores, porque una persona no logra mantenerlo durante mucho tiempo. Pasan dos o tres días, una semana, y dices adiós a todo eso", apuntó el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de San Petersburgo.