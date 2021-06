https://mundo.sputniknews.com/20210613/deciden-sortear-el-polemico-regalo-louisvui-de-una-influente-entre-sus-suscriptores-1113174396.html

Deciden sortear el polémico regalo 'Louisvui' de una influente entre sus suscriptores

Nuria Pajares, la española que ha premiado a una de sus hijas con un bolso de Louis Vuitton por haber terminado los exámenes de acceso a la universidad, ha... 13.06.2021, Sputnik Mundo

"María ha decidido que ya no lo quiere, pero ya no lo quiere no porque no le guste, sino porque como es una niña tan buena y tan honrada, ha decidido sortearlo entre vosotros", dijo Nuria Pajares.El vídeo donde Nuria Pajares hace el regalo a su hija se ha hecho tan viral en TikTok que ha dividido a sus seguidores y atrajo a demasiados 'haters' que le han llovido con miles de críticas. Según ella, este ha sido el motivo por el que su hija decidió sortear el bolso valorado en unos 1.100 euros entre los suscriptores de Instagram.La española también ha salido a defenderse de las críticas que recibió aclarando que ella viene de una familia corriente, que su madre trabajaba como peluquera y su padre era fotógrafo y para su cumpleaños número 18 le regalaron un auto nuevo con sus ahorros. También aclaró a sus 'haters' que tiene todo el derecho de hacerle un regalo a su hija como premio después de tanto esfuerzo en sus estudios y con la pandemia encima.Nuria Pajares se fue hasta Barcelona para recoger el polémico bolso que ahora será sorteado entre sus suscriptores de Instagram donde según ella también están participando los 'haters' que la criticaron.

