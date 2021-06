https://mundo.sputniknews.com/20210613/chilenos-votan-para-gobernador-regional-en-medio-del-momento-mas-duro-de-la-pandemia-1113182356.html

Chilenos votan para gobernador regional en medio del momento más duro de la pandemia

Pero la pandemia, que no sabe de procesos electorales ni discrimina ningún tipo de aglomeración, no dio tregua. Durante esta semana se registró un promedio de 7.000 contagios y más de 100 muertos diarios por el COVID-19, alcanzando un total de 1.476.473 casos acumulados y 30.707 víctimas fatales.Este factor, sumado a que no muchas personas conocen a fondo lo que significa este nuevo cargo de gobernador, generó que durante las primeras horas de la jornada se registraran bajos flujos de electores.Y aunque se espera que pasada la hora de almuerzo la cantidad de votantes aumente, los expertos estiman que no se superará el 41% de electores que participó durante la elección de mayo, cuando se votó por constituyentes, alcaldes, concejales y la primera vuelta de gobernadores regionales.En Santiago, peor aúnLa abstención podría ser particularmente crítica en la Región Metropolitana, que alberga a Santiago, debido a que el sábado 12 de junio comenzó a regir la tercera cuarentena total impuesta desde que comenzó la pandemia.A pesar de que esta restricción no impide que los votantes se desplacen a sus locales de votación, el solo hecho de saber que hay 21.305 casos activos en la región y que solo quedan 35 camas hospitalarias disponibles logró disuadir a algunos.Y aunque este argumento pudo haber afectado principalmente a las personas de los grupos de riesgo (adultos mayores y enfermos crónicos), el Ejecutivo y las autoridades sanitarias confían en que el rápido proceso de vacunación contra el COVID-19 que ha gestionado el Ministerio de Salud sea un incentivo importante para que la gente acuda a las urnas.Hasta la fecha, hay 8.991.704 personas que completaron su vacunación (dos dosis), lo que representa el 59,2% de la población objetivo.De hecho, así lo confirmó Ariel Urbina, un ingeniero de 49 años que acudió a votar a la comuna de Providencia, en el sector oriente de la capital.El ingeniero hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas y recalcó la importancia de ejercer el derecho a voto."Cerca de mi casa hay una feria donde había mucha más gente comprando de la que hay en este local de votación. Las personas no le están tomando el peso a este proceso y los llamo a que vengan a votar", manifestó.Lo que se juegaDurante la elección de primera vuelta en mayo, resultaron electos tres candidatos de manera directa, quienes obtuvieron más del 40% de los votos en sus respectivas regiones: Rodrigo Mundaca, del bloque de izquierda Frente Amplio, en Valparaíso (centro); en Aysén (sur), Andrea Macías del Partido Socialista (centroizquierda) y en Magallanes, Jorge Flies, un independiente.Por ende, este domingo la competencia se libra solo en las 13 regiones restantes del país. De norte a sur: Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.No obstante, los ojos están puestos principalmente en la Región Metropolitana, debido a la importancia que significa gobernar en la capital.Los aspirantes son dos figuras de oposición al Gobierno, Karina Oliva, candidata del bloque de izquierda Frente Amplio, y Claudio Orrego, del partido Demócrata Cristiano (centroizquierda), quienes dejaron fuera en primera vuelta a la candidata del oficialismo.En esta zona está el mayor bolsón electoral del país, con más de cinco millones de votantes. Por ello, los resultados de esta votación serán mirados muy de cerca por las coaliciones políticas, ya que una victoria para Orrego o para Oliva podría generar grandes réditos en sus respectivos partidos y, eventualmente, en la próxima elección presidencial de noviembre.Asimismo, es importante revisar lo que pasará con el oficialismo, quien se quedó sin candidato en esta región. Una buena parte de los parlamentarios, los líderes y los militantes de los partidos de la centroderecha y la derecha conservadora anunciaron que votarán por Orrego, lo que podría ser determinante para el resultado final.Las 41.799 mesas de sufragio dispuestas a lo largo de Chile se cerrarán a las 18:00 horas (22:00 GMT), dando comienzo inmediato al conteo de votos.

