Biden asegura que EEUU no busca conflicto de ningún tipo con Rusia

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, aseguró, en una rueda de prensa celebrada al finalizar la cumbre del G7, que su país no busca un... 13.06.2021, Sputnik Mundo

"No buscamos un conflicto. Queremos resolver la cuestión relacionada con acciones que, en nuestra opinión, no corresponden a las normas internacionales", dijo el mandatario estadounidense.El mandatario advirtió que no existe ninguna garantía de que él logre cambiar la forma de actuar de su homólogo ruso, Vladímir Putin, a quien catalogó de "autócrata".Añadió que está de acuerdo con la valoración que hizo su homólogo ruso de las relaciones entre Moscú y Washington."Pienso que él tiene la razón, se encuentran en un punto muy bajo", dijo el presidente del país norteamericano en una rueda de prensa celebrada al finalizar la cumbre del G7.Además, Joe Biden prometió que conversará de manera directa durante la próxima reunión con Putin.Este 13 de junio el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que Rusia aspira a restablecer los contactos y el diálogo directo con EEUU.El mandatario ruso precisó que de cara a la cumbre con su par estadounidense, que se celebrará el 16 de junio en Ginebra, Washington está suavizando la retórica negativa respecto a Rusia, algo que calificó de "enfoque profesional", y agregó que Moscú está haciendo otro tanto.Días antes el mandatario ruso aseguró en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC que la relación entre los dos países se fue deteriorando con el tiempo y actualmente se encuentra en el punto más bajo.

