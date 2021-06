Anuncia su dimisión el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia

https://mundo.sputniknews.com/20210613/anuncia-su-dimision-el-jefe-del-estado-mayor-de-las-fuerzas-armadas-de-francia-1113175870.html

PARÍS (Sputnik) — El general francés François Lecointre renunció el 13 de junio al cargo de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia. 13.06.2021, Sputnik Mundo

Lecointre anunció que cesaría sus funciones como jefe del Estado Mayor General después del 14 de julio.El canal de televisión aseguró que el oficial de alto rango será reemplazado en el puesto por el general Thierry Burkhard.Según reveló el general, él no quería dejar su cargo al final del mandato de cinco años de Emmanuel Macron, para evitar que eso se volviera un asunto político."No se debe pensar que el jefe del Estado Mayor es elegido por sus puntos de vista políticos", agregó el general, señalando que estaba al servicio "no de Emmanuel Macron, sino del presidente de la República".Al mismo tiempo, el general negó los rumores de desacuerdos con el jefe de Estado, aunque la declaración de renuncia se produjo después del anuncio de Macron de reducir la presencia militar francesa en la zona del Sahel.Bajo la presidencia de Macron ya hubo una dimisión del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas, en julio de 2017, por primera vez en la historia de la Quinta República. El entonces jefe del Estado Mayor, Pierre de Villiers, presentó su renuncia tras noticias sobre un considerable recorte de los gastos militares, y el presidente la aceptó. Los observadores franceses consideraron entonces ese conflicto como la mayor crisis político-militar en el país desde 1961.A finales de abril de este año el semanario Valeurs Actuelles publicó un llamamiento de veinte generales retirados a "defender el patriotismo", dirigido al presidente de Francia, Emmanuel Macron.Los firmantes denunciaron el "antirracismo" y advirtieron sobre el peligro de una "guerra racial". La presidenta del Partido Agrupación Nacional, Marine Le Pen, expresó su apoyo a ese llamamiento.La titular de Defensa de Francia, Florence Parly, calificó de "irresponsable" el llamamiento, destacando que se trataba de "unos generales retirados que ya no cumplen ningunas funciones en el Ejército y se representan solo a sí mismos".Además la titular indicó que el Ejército no debe lanzar ninguna campaña política, solo defender a Francia y a los franceses.Sin embargo, el jefe del Estado Mayor Lecointre instó a castigar a los oficiales, eliminando sus méritos ante el Ejército.

