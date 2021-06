https://mundo.sputniknews.com/20210612/un-hombre-es-hospitalizado-tras-comer-cinco-ranas-vivas-para-fortalecerse-1113161700.html

Un hombre es hospitalizado tras comer cinco ranas vivas 'para fortalecerse'

Un hombre del este de China tuvo que ser internado en un hospital para tratar una infección parasitaria después de tragarse cinco ranas vivas por creer que le... 12.06.2021, Sputnik Mundo

El chino, de 53 años, de apellido Sun, fue llevado al hospital después de presentar un cuadro de fiebre y debilidad persistentes, informó el Primer Hospital Afiliado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang citado por South China Morning Post.Según el relato del propio paciente, que es agricultor, atrapó los animales cerca de la tierra de cultivo en donde trabaja. Contó que se las comió vivas y enteras por recomendación de unos vecinos de su pueblo. Su objetivo era mejorar su estado físico después de que sufriera una fractura de clavícula y de omoplato hace varios años, detalló el medio.Sun acudió a tres hospitales para encontrar la causa de su misteriosa enfermedad. Al hombre no se le ocurrió contarles a los médicos acerca de la ingestión de las ranas, ya que no creía que podrían estar relacionadas con su estado. Cuando finalmente se le diagnosticó la enfermedad, ya llevaba dos semanas con fiebres y tenía múltiples lesiones y fibrosis en los pulmones.Los análisis clínicos revelaron que el agricultor estaba infectado con Spirometra mansoni, una tenia que se encuentra comúnmente en las ranas. Afortunadamente, los parásitos no alcanzaron a instalarse en los ojos o el cerebro, los dos órganos del cuerpo humano que son más propensos a las infecciones. Si eso hubiera sucedido, el paciente podría padecer síntomas similares a un derrame cerebral.Aunque parezca impensable a la mayoría de los occidentales, comer ranas vivas es una práctica medicinal popular que se adopta ampliamente en diversas partes de China, subrayó SCMP. En el caso de Sun, un tratamiento antiparasitario fue suficiente para evitar complicaciones de su cuadro y curarle, pero este no siempre es el caso.A principios de 2021, un hombre de 26 años buscó ayuda médica al no poder hablar con claridad y por la falta de movimiento en las extremidades. Una investigación médica reveló que el chino de la provincia de Hunan estaba infectado por el mismo parásito por comer "muchas" ranas durante su infancia con la esperanza de ayudar a curar una lesión ósea. En su caso, los parásitos llegaron al cerebro y le causaron daños más significativos.

