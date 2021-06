https://mundo.sputniknews.com/20210612/ruta-bolivariana-del-oxigeno-como-los-venezolanos-hacen-frente-a-los-retos-del-covid-19-1113169562.html

Ruta bolivariana del oxígeno: cómo los venezolanos hacen frente a los retos del COVID-19

Ruta bolivariana del oxígeno: cómo los venezolanos hacen frente a los retos del COVID-19

Consejos productivos de trabajadores, equipos de estudios de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero y milicia obrera en SIDOR, PDVSA... 12.06.2021, Sputnik Mundo

En casi dos meses, han abastecido más de un 40% del sistema público de salud que está especializado en la atención de pacientes con COVID-19. Se ha dotado el 100% del requerimiento de las clínicas industriales de Petróleos de Venezuela en Miranda y Distrito Capital y se ha atendido el 100% de los requerimientos de recarga de cilindros presentado de forma directa por las familias con pacientes que requieren terapia de soporte respiratorio y que disponen de cilindros para oxigeno medicinal. Nacida de la clase obreraCarlos Moreno y Alison García, trabajadores petroleros explican a Sputnik, que el origen de la iniciativa emergió tras el pico de contagios experimentado en algunos estados del país a partir de febrero de 2021, cuando el suministro de oxígeno para pacientes se hizo insuficiente en el estado Monagas, y a partir de allí esta experiencia fue replicada en el centro del país."Al llegar la variante brasileña (P1 y P2) del COVID-19 a Venezuela, y con ello a todo el área metropolitana, incrementándose la aparición de casos de gran criticidad a nivel de salud, en el mes de marzo, se inició la experiencia del encadenamiento productivo, para el beneficio de la población en general", detallan. Los trabajadores constituyeron la ruta nacional bolivariana en Venezuela, a partir del encadenamiento productivo. El objetivo es avanzar en la construcción de un sistema nacional de producción de bienes y servicios y una justa distribución e intercambio.El oxígeno que se produce en SIDOR, fue trasladado por PDVSA, en beneficio de todo el pueblo venezolano. Se salvaron vidas, la atención en los centros hospitalarios mejoró, se reactivó una planta productora de oxígeno, Oxígeno del Centro, en el estado Miranda y se equilibró el mercado local de cilindros afectado por la especulación del suministro de oxígeno a través de bombonas que en un momento llegaron a intercambiarse por 50 dólares, cuando su valor real es de alrededor de 15. Antolín Rivera, trabajador de PDVSA que participa de esta iniciativa, comenta que se estudió el sistema nacional de producción de oxígeno, su demanda, su distribución, las empresas que intervienen en el proceso y ahora se proyecta en el suministro de oxígeno de otras regiones del país, como Carabobo y Zulia. Encontraron diferentes nudos críticos. Por ejemplo, en Caracas las conexiones para entregar el oxígeno líquido a todos los hospitales y centros de salud no son las mismas, lo que limita las posibilidades para que un tercero o los equipos de PDVSA puedan despachar el oxígeno líquido."Por otro lado, en estos momentos la cantidad de cilindros disponible es baja, convirtiendo el mismo en un commodity y por ende genera especulación, acaparamiento, entre otros, para justificar un mayor costo. Es de resaltar que la producción y/o disponibilidad del oxígeno no es el problema coyuntural o cuello de botella, porque su producción está amarrada a la del nitrógeno y este último es de mayor valor comercial que el propio oxígeno, la proporción es de más de tres a uno", informa Rivera. El sistema de abastecimiento funciona de la siguiente manera:Las perspectivasRicardo León, director externo Petróleos de Venezuela y miembro del Estado Mayor Petrolero, resume a Sputnik las lecciones aprendidas. "Otra actividad importante y uno de los saldos que queda de esta actividad es que construimos todo un sistema en el cual desde la planta de producción de oxígeno ubicada en SIDOR, todo el trabajo y el esfuerzo realizado por trabajadores de la PDVSA para traer el oxígeno hasta la región capital y el trabajo conjunto de los distintos actores del estado, incluyendo también privados, como por ejemplo la planta de oxígeno en la zona de Santa Teresa en el estado Miranda que llevaba siete años paralizada, y que representó una articulación que permitió dar resultados en la gestión en lo concreto para atender el tema de salud", destaca.Para León, la construcción de esta red de voluntades, es ir más allá de la coyuntura propiciada por la pandemia y garantizar de manera permanente "el abastecimiento de gases, y no solo de oxígeno". El director externo de la estatal petrolera suma el nitrógeno y el argón, como parte de este plan mayor que les permitiría avanzar a una segunda etapa que consiste en abastecer de oxígeno al sector industrial del país, con lo cual se aseguraría "la activación de varias industrias en los ejes industriales del estado Miranda e incluso pudiendo impactar a otros estados del país".La ruta bolivariana del oxígeno, según reporta León además de salvar vidas, también le ha asegurado al Estado venezolano enormes cantidades de recursos ahorrados."En una estructura de costos que se hizo entre el Ministerio de Comercio Interior y el equipo de PDVSA y Pequiven se tomó una estructura de costos en el que el cilindro de oxígeno debía tener un costo real de unos 15 dólares. Si nosotros multiplicamos los casi 6.000 cilindros que hemos llenado por esta cifra pudiésemos tener un total de ahorro que se ha tenido en el Sistema Público de Salud", destaca.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

2021

