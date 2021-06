https://mundo.sputniknews.com/20210612/los-partidarios-de-castillo-protestan-durante-la-revision-del-resultado-de-las-presidenciales-1113163796.html

Los partidarios de Castillo protestan durante la revisión del resultado de las presidenciales

Los partidarios de Castillo protestan durante la revisión del resultado de las presidenciales

Los partidarios del candidato Pedro Castillo salen a las calles mientras la junta electoral peruana revisa el resultado de las elecciones presidenciales. 12.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-12T12:45+0000

2021-06-12T12:45+0000

2021-06-12T12:49+0000

vídeo

américa latina

pedro castillo

elecciones generales en perú (2021)

perú

manifestación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0c/1113163720_35:0:607:322_1920x0_80_0_0_eda60a7d5505df30266a7b346742d4c5.png

Cientos de manifestantes que apoyan al candidato presidencial de izquierda, Pedro Castillo, se concentraron frente al Jurado Nacional de Elecciones en Lima, a la espera de la decisión del consejo en medio de las denuncias de fraude electoral de la candidata de derecha Keiko Fujimori.El Jurado Electoral debe revisar los votos emitidos en las elecciones después de que Fujimori presentara una impugnación del recuento tras perder frente a Castillo por unos 60.000 votos. El Pleno del JNE decidió ampliar el plazo para presentar esas impugnaciones hasta las 20.00 del viernes 11."Y acá la señora Fujimori no va a venir con sus caprichos, no va a venir a repetir la misma historia que el fraude que hizo su padre en el 2000", declaró otro de los protestantes."El pueblo está enardecido, ya conoce las costumbres del fujimorismo, y el pueblo por inercia está reaccionando, está saliendo a las calles, está dejando de trabajar, porque entiende que este bicentenario no le pertenece a Keiko Fujimori", agregó.Castillo se proclamó vencedor tras el recuento de los votos emitidos en las elecciones del 6 de junio. La autoridad electoral peruana aún no ha confirmado la victoria.

https://mundo.sputniknews.com/20210611/pedro-castillo-jamas-aprovechare-un-espacio-democratico-para-limpiar-mis-delitos-1113140959.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Los partidarios de Castillo protestan durante la revisión del resultado de las presidenciales Los partidarios del candidato Pedro Castillo salen a las calles mientras la junta electoral peruana revisa el resultado de las elecciones presidenciales. 2021-06-12T12:45+0000 true PT3M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vídeo, pedro castillo, elecciones generales en perú (2021), perú, manifestación