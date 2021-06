https://mundo.sputniknews.com/20210612/la-vida-de-una-familia-rusa-en-el-calido-suelo-paraguayo-1113151833.html

La vida de una familia rusa en el cálido suelo paraguayo

La vida de una familia rusa en el cálido suelo paraguayo

Konstantin y Ekaterina Tkach son oriundos de la ciudad de Krasnodar, a unos 1.500 kilómetros de Moscú. Hace más de 8 años su familia está radicada en en la localidad de Hohenau, en Paraguay.

2021-06-12T15:00+0000

2021-06-12T15:00+0000

2021-06-12T15:00+0000

destino rusia

migración

paraguay

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1113151509_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_affb914754c5c7f72a5c10321ea15b04.jpg

La vida de una familia rusa en el cálido suelo paraguayo Conocemos a Konstantin y Ekaterina Tkach, padre e hija rusos, originarios de la ciudad de Krasnodar.

Konstantin contó a Sputnik que un amigo suyo viajó a vivir a Paraguay "y durante mucho tiempo me habló de lo lindo que era, y que me viniera a vivir. Finalmente, vine y decidí quedarme. Me gusta el país, el clima y su gente". Por su parte, Ekaterina —hoy de 13 años— tenía cuatro años y medio cuando su familia se instaló en el país sudamericano, lo que significó un cambio muy grande para ella.Sobre su nueva patria, Ekaterina resaltó que le "gusta mucho la gente, que es muy buena, y el clima porque hace mucho calor".A modo de repaso de historia, la inmigración rusa a Paraguay ocurrió luego de la Revolución de Octubre de 1917. Una década después llegaron al país sudamericano numerosos rusos, oficiales del ejército zarista, algunos nobles, científicos, técnicos y educadores.​Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, migración, paraguay, rusia