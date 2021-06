https://mundo.sputniknews.com/20210612/la-nueva-cara-del-proceso-de-vacunacion-contra-el-covid-19-en-ecuador-1113157024.html

La nueva cara del proceso de vacunación contra el COVID-19 en Ecuador

La nueva cara del proceso de vacunación contra el COVID-19 en Ecuador

QUITO (Sputnik) — El proceso de vacunación contra el COVID-19 estrenó nueva cara en Ecuador el 1 de junio, con el Gobierno del novel presidente, Guillermo...

Pero como no todo lo que brilla es oro, el lograr ese objetivo se ve cuesta arriba, pues depende no solo de las buenas intenciones del Gobierno sino de la provisión de vacunas de los laboratorios extranjeros, que ya tienen retraso en varios países, incluido Ecuador."Por muy buena voluntad que haya, el plan del gobierno puede afectarse, pues se ha visto que los laboratorios internacionales han privilegiado a los países ricos en la provisión de vacunas", dice a Sputnik el presidente del Colegio de Médicos del Guayas (oeste), Wilson Tenorio.A cuentagotasSegún datos del Ministerio de Salud, el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) negoció 20 millones de dosis de AstraZeneca, Pfizer, Sinovac y Covax Facility, a un costo de alrededor de 204 millones de dólares; sin embargo, hasta el momento Ecuador solo ha recibido 3.866.669 dosis.Quien fuera ministro de Salud de Moreno, Camilo Salinas, reconoció en una reciente entrevista radial que hay retrasos con las vacunas de AstraZeneca, Covax y Sinovac, pese a que tenían pagado un anticipo de 20%."Las vacunas están llegando a cuentagotas; nosotros tuvimos que desacelerar el proceso de vacunación. El gobierno ahora puede hacer un trabajo diplomático con las multinacionales para que adelanten las dosis que deberían llegar hasta diciembre, o adquirir vacunas con otros tipos de laboratorios, como ha anunciado que lo hará", dijo Salinas.No solo en EcuadorLos atrasos en la entrega de vacunas se han dado en varios países.En abril pasado, la Unión Europea, con el aval de los 27 estados miembros, demandó al laboratorio anglosueco AstraZeneca, por incumplir los acuerdos de compra anticipada y no presentar una estrategia fiable para garantizar la entrega puntual de las dosis pactadas.El gobierno de Lasso planea comprar dosis adicionales de CanSino, Pfizer, Sinovac y de Sputnik V, con una inversión de 167,4 millones de dólares.El viernes concretó la negociación para adquirir seis millones de dosis de CanSino, aunque las autoridades de Salud no han informado sobre la fecha de llegada de la vacuna.Ya no hay caosQuienes han acudido a vacunarse en las últimas dos semanas dicen que la filas fluyen, que reciben trato profesional y cálido; todo lo contrario a lo que sucedía en el gobierno de Moreno, cuando el caos, filas inmensas, en medio de la lluvia o del sol, y la desinformación, eran la tónica."Estoy muy contenta, no me demoré nada en vacunarme; yo tengo un tumor y varios problemas crónicos de salud, fui a la Universidad de las Américas, presenté mi certificado de salud y no me demoré nada; estoy muy agradecida y esperando la segunda dosis", comenta a esta agencia, Dora Segovia, una profesional quiteña de 49 años, que recibió la vacuna Sinovac.Segovia quiso vacunarse hace varios meses, pero las inmensas filas en los sitios de vacunación le dieron medio al contagio y ni siquiera lo intentó, pese a su condición médica.Moreno se vio afectado no solo por el caos en el proceso de vacunación, sino también la falta de transparencia, pues figuras públicas, periodistas, políticos, funcionarios de gobierno y hasta chefs recibieron la vacuna, en detrimento del propio personal de primera línea, en medio de escándalos de corrupción.Lasso ha dicho que en su Gobierno no habrá "vacunados VIP", y para probarlo, él, y su vicepresidente, Alfredo Borrero, dieron el ejemplo, esperando la fecha de vacunación de acuerdo con su edad y haciendo fila en el recinto que se les asignó.La vacunación a nueve millones de ecuatorianos en sus primeros 100 días de Gobierno fue un ofrecimiento desde la campaña electoral.A decir de expertos, el plan que utiliza el padrón electoral para la vacunación está bien estructurado; sin embargo, el verdadero termómetro y a la vez el mayor reto no está en las manos del flamante gobierno.La pelota está en la cancha de los laboratorios que proveen las vacunas y de estos dependerá, en buena medida, que Lasso culmine con éxito el proceso de vacunación y pueda comenzar a reactivarse la economía de la nación andina, fuertemente golpeada por el COVID-19.

