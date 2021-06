https://mundo.sputniknews.com/20210612/el-jonas-del-siglo-xxi-un-hombre-sobrevive-despues-de-ser-tragado-por-una-ballena-1113160243.html

El Jonás del siglo XXI: un hombre sobrevive después de ser tragado por una ballena

Un buzo de Massachusetts fue tragado por una ballena jorobada y logró llegar a la orilla sin sufrir lesiones graves. 12.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-12T03:00+0000

2021-06-12T03:00+0000

2021-06-12T03:03+0000

ballenas jorobadas

insólito

Según el periódico local Cape Cod Times, Michael Packard, de 56 años, estaba pescando langostas en las costas del Atlántico cerca de la ciudad de Provincetown.Al principio, pensó que se lo había comido un tiburón, pero al no encontrar los dientes y al darse cuenta de que no había recibido ninguna herida grave, el buceador se dio cuenta de que estaba dentro de la ballena. El hombre comenzó a moverse intensamente, tras lo cual la ballena emergió a la superficie, movió la cabeza y lo soltó. El socio de Packard lo arrastró hasta el barco y lo llevó a tierra, donde fue trasladado a un hospital local. Los médicos, al no encontrar lesiones que pusieran en peligro su vida, lo dieron de alta unas horas más tarde.

ballenas jorobadas, insólito