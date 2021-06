https://mundo.sputniknews.com/20210612/el-gobierno-responde-a-la-familia-cuya-casa-fue-casi-tragada-por-el-socavon-en-mexico-1113162447.html

El Gobierno responde a la familia cuya casa fue casi tragada por el socavón en México

El gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta informó que se costeará la construcción de la vivienda afectada por el socavón en Santa María Zacatepec. 12.06.2021, Sputnik Mundo

Tras el encuentro con la familia afectada por el socavón, el funcionario reveló que el municipio de Juan C. Bonilla le otorgará un terreno y el Gobierno financiará la construcción de una nueva vivienda. Asimismo, se revisarán otras casas cercanas a la zona. El Gobierno se comprometió a reparar los daños causados por el socavón. Además se evaluará el costo de los cultivos y terrenos que se vieron involucrados en este fenómeno geológico y que ya no pueden ser usados. Después el Gobierno prometió indemnizar los daños. También las investigaciones determinarán la posibilidad del crecimiento del socavón y los plazos de su estabilización.El enorme socavón se abrió en un campo de cultivo en un pequeño poblado mexicano de Santa María Zacatepec a finales de mayo. El hoyo creció rápidamente, según los últimos datos, mide cerca de 120 metros de diámetro y 55 de profundidad. Se manejan varias hipótesis de su surgimiento, sin embargo todavía no se sabe a ciencia cierta la razón de su aparición. Miguel Barbosa aseguró que si hay evidencia de que el hundimiento se debió a la extracción de agua de alguna empresa, su Administración la cerrará.

