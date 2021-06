https://mundo.sputniknews.com/20210612/el-fin-del-comercio-mundial-las-consecuencias-de-la-posible-desconexion-de-rusia-del-swift-1113158547.html

¿El fin del comercio mundial? Las consecuencias de la posible desconexión de Rusia del SWIFT

¿El fin del comercio mundial? Las consecuencias de la posible desconexión de Rusia del SWIFT

Desconectar a Rusia del sistema de pagos SWIFT destruiría todo el sistema de comercio mundial, declaró a Sputnik Alexandr Dinkin, presidente del Instituto... 12.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-12T01:15+0000

2021-06-12T01:15+0000

2021-06-12T01:15+0000

economía

mercados y finanzas

swift

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107663/68/1076636827_0:26:2001:1151_1920x0_80_0_0_818c4a62f11c83265edabeeee93ff066.jpg

El experto señaló que los políticos pueden hablar de la posible desconexión de Rusia del SWIFT. Sin embargo, traerá serias consecuencias para el comercio internacional. Indicó que no cree que sea posible. Al mismo tiempo, subrayó que el Gobierno adopta algunas medidas de resguardo, como, por ejemplo, una reestructuración de la reserva de divisas. "Es una medida preventiva, y al mismo tiempo algún tipo de señal", enfatizó. Por otro lado, recordó que tanto el presidente ruso, Vladímir Putin, como el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, se muestran bastante escépticos sobre la posibilidad de que Rusia se desconecte del sistema de pagos. SWIFT, con sede en Bélgica, es un sistema interbancario de transferencia de información para facilitar las transacciones al que están conectadas más de 11.000 entidades financieras en casi todo el mundo.La agencia de calificación Moody's señaló los riesgos de que Rusia se desconecte de los sistemas de pago internacionales, aunque indicó que lo consideraba improbable.A su vez, Josep Borrell, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, advirtió que SWIFT es una organización privada internacional y que la UE no tiene instrumentos para influir en ella. En este sentido, no sería nada fácil desconectar a Rusia del sistema SWIFT.

https://mundo.sputniknews.com/20210606/que-haria-rusia-si-la-desconectan-del-sistema-de-pagos-swift-1112966975.html

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mercados y finanzas, swift, rusia