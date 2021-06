https://mundo.sputniknews.com/20210612/el-alcalde-de-moscu-declara-no-laborables-los-dias-del-15-al-19-de-junio-1113164154.html

El alcalde de Moscú declara no laborables los días del 15 al 19 de junio

El alcalde de Moscú declara no laborables los días del 15 al 19 de junio

MOSCÚ (Sputnik) — El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, anunció haber firmado un decreto, según el cual, se declaran como no laborables los días del 15 al 19... 12.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-12T13:01+0000

2021-06-12T13:01+0000

2021-06-12T14:11+0000

internacional

pandemia de coronavirus

serguéi sobianin

moscú

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108184/76/1081847663_0:1739:3387:3644_1920x0_80_0_0_b2dee637592af5cb0ccdad423b019f82.jpg

"Para frenar el aumento de la morbilidad y salvar vidas humanas, hoy [12 de junio] he firmado un decreto que declara no laborables los días del 15 al 19 de junio de 2021, con goce de sueldo para los empleados", escribió Sobianin en su página web. El alcalde especificó que los efectos del decreto no se extienden a las organizaciones que tienen importancia crítica para el funcionamiento de la infraestructura urbana, así como a las entidades de la industria de defensa y de algunos otros sectores estratégicos.En opinión de Sobianin, el periodo no laborable "ayudará a hacer frente al aumento de la incidencia siempre y cuando cada uno de nosotros tenga mucho cuidado estos días".Hasta la fecha, el número total de casos de coronavirus en Moscú, tras registrarse 6.701 más durante la última jornada, ascendió a 1.227.013. El balance de decesos se sitúa en 20.838.

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pandemia de coronavirus, serguéi sobianin, moscú, rusia