Detienen en Japón a sospechoso de entregar a Rusia datos del dron espacial del Pentágono

Detienen en Japón a sospechoso de entregar a Rusia datos del dron espacial del Pentágono

TOKIO (Sputnik) — El director de una compañía de investigación detenido en Japón habría entregado a Rusia información sobre tecnologías espaciales... 12.06.2021, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio que cita una fuente policial, el sospechoso, Kadzuo Miayasaki, confesó que actuaba "por petición" de un empleado de la oficina comercial de Rusia."Obtuve y entregué documentos sobre las últimas tecnologías de Estados Unidos en materia de exploración del espacio", dijo el detenido durante el interrogatorio, según el interlocutor de la cadena.La información transferida se refiere en particular al avión espacial no tripulado X-37B (Boeing X-37) del Pentágono.Miayasaki también dijo en el interrogatorio que en los últimos 30 años había tenido contacto con 15 miembros de instituciones gubernamentales rusas y cobrado un total de 10 millones de yenes (unos 91.000 dólares) por pasar información.Según informaron el jueves los medios japoneses, Kadzuo Miayasaki, de 70 años, fue detenido en la prefectura de Kanagawa como sospechoso de usar ilegalmente bases de datos y entregar información relacionada con las tecnologías militares a un empleado de la oficina comercial de Rusia en Japón.El arrestado dirigió durante muchos años una empresa dedicada al estudio de documentación técnica.En 2019, accedió a una base de datos para buscar información relativa al desarrollo de aviones no tripulados y el aumento de la capacidad de la inteligencia militar con el uso de radares, pero ocultó el verdadero motivo de sus pesquisas. Hizo copias de ocho documentos que entregó a su contacto ruso.La embajada rusa dijo el viernes que estaba estudiando la información sobre el arresto de Miayasaki.

