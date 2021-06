https://mundo.sputniknews.com/20210612/desde-rusia-reaccionan-al-nuevo-orden-mundial-de-eeuu-y-el-reino-unido-1113159367.html

Desde Rusia reaccionan al nuevo orden mundial de EEUU y el Reino Unido

El presidente de EEUU, Joe Biden, y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, firmaron la nueva Carta del Atlántico.

El documento reafirma el compromiso de Washington y Londres de cooperación y defensa de los valores democráticos occidentales.Durante la preparación de la carta, los líderes de EEUU y el Reino Unido argumentaron que sería similar en espíritu a la Carta del Atlántico, firmada en 1941 por el entonces primer ministro británico, Winston Churchill, y el 32 presidente estadounidense, Franklin Roosevelt. Rubricaron sus principios y objetivos que guiaron la recuperación y reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Representantes de la URSS, así como otros gobiernos, expresaron su acuerdo con los principios de aquella carta."Sin embargo, el documento firmado por Johnson y Biden es una loca trivialización de la memoria histórica de la Carta del Atlántico de 1941. En aquel entonces hubo un mal absoluto en el mundo, y todos entendieron que tenían que luchar contra él. La carta estaba relacionada con la lucha humana universal contra el nazismo", recuerda el politólogo ruso Dmitri Drobnitski.Aconseja no conceder importancia a la actual Carta del Atlántico: "Puede verse como una preparación para la creación de la Alianza de Democracias, que está siendo preparada por el líder estadounidense Joe Biden. Y es esta alianza la que debería reemplazar todas las formas existentes de organización de las llamadas democracias".Al hablar de la nueva Carta del Atlántico como una alianza entre Washington y Londres, el experto señaló que "el Reino Unido ahora está tratando de restaurar la especial relación transatlántica con Estados Unidos que existía entre los países a finales de los 30 y principios de los 40". Pero la Alianza de Democracias estará vinculada no solo con Londres, "los aliados europeos jugarán un papel importante allí", recordó Drobnitski al periódico ruso Vzglyad."La Alianza de Democracias asigna un papel serio a Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y estos son todos los países de la Mancomunidad de Inglaterra, que están haciendo todo lo posible para oponerse a China. Por lo tanto, el Reino Unido tiene un lugar especial en esta alianza, pero quiere más certeza, especialmente después de salir de la UE", afirma el experto ruso. También señaló el hecho de que la carta se firmó en vísperas de la cumbre del G7. "Esto indica que el formato G7 se está convirtiendo en una cosa del pasado, es inadecuado para el estado actual de las cosas. Estas no son las siete economías más grandes del mundo porque China no está incluida. Estos no son los siete países más fuertes porque Rusia no está incluida. En consecuencia, año tras año cae el valor del G7", afirmó el experto."Esta carta testifica la negativa de los líderes occidentales a reconocer las realidades del mundo moderno y el deseo de imponer un modelo obsoleto del orden mundial a todos", cree el analista político Andréi Kortunov.Sin embargo, la formulación de los objetivos crea una zona gris muy grande: si se trata de una Alianza de Democracias, ¿a dónde pertenece Turquía o Arabia Saudí?A Kortunov también le parecen artificiales los paralelismos históricos con la Carta del Atlántico de 1941: "Roosevelt y Churchill tuvieron la sabiduría y el sentido común de no vincular este documento con el tema de los valores. Si tomaran la posición de oponer los países democráticos a los autoritarios, entonces la coalición anti-Hitler no se habría formado y la historia mundial habría tomado un camino diferente".Otro politólogo ruso, Malek Dudakov, califica la nueva carta como un documento ideológico, puramente declarativo. Es el contexto de su firma lo que es importante. El Reino Unido fue el primer país visitado por Biden en su gira internacional, subraya. Según Dudakov, de la carta se desprende que Biden ve las alianzas internacionales y de política exterior en el contexto de una interacción cada vez más profunda con los países angloparlantes.De acuerdo con Dudakov, la carta proclamó una transición hacia un nuevo modelo de orden mundial, en el que Estados Unidos ya no apela a sus aliados en la OTAN o la Unión Europea, sino a los países que hablan la misma lengua. "Considero esto como un intento de repensar el orden mundial después del colapso de la Unión Soviética", dijo Dudakov a Vzglyad."Además, al firmar la carta un día antes del inicio de la cumbre del G7, Biden da a sus socios a entender que Washington y Londres están listos juntos para resistir cualquier ataque de sus oponentes y que ningún G7 reemplazará su alianza", cree el experto.Pronostica que crecerían los desacuerdos entre los firmantes de la carta y los miembros del G7. "No todos los países del G7 están de acuerdo con los proyectos de Biden para contrarrestar a China y rechazar cualquier acuerdo comercial con este país. Además, no todo el mundo comparte su idea de aumentar el impuesto global a las ganancias de las empresas extranjeras para reducir los riesgos de retirar las ganancias a las empresas offshore", aclaró el politólogo."Además, la carta apunta a dos oponentes clave de los países angloparlantes: China y Rusia. Europa ya no podrá sentarse en dos sillas al mismo tiempo: por un lado, tratando de contener la influencia de Rusia, y por otro, comprando gas ruso, negociando la construcción de Nord Stream 2 y concluyendo acuerdos comerciales con China. En una palabra, las posiciones de Estados Unidos y el Reino Unido coinciden en el entendimiento de que este enfrentamiento no es solo económico, sino también geopolítico. Están listos para llegar al final. Es hora de que otros países decidan de qué lado están", resumió Dudakov.

