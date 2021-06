Así se ve Cochabamba en cuarentena por la imparable tercera ola de COVID-19 en Bolivia

© Sputnik / Sebastián Ochoa 16:37. El Gobierno de Luis Arce dispuso que en esta etapa de la pandemia no serán encarcelados ni multados quienes sean sorprendidos vulnerando las restricciones impuestas a la circulación. No obstante, efectivos de la Policía Nacional comenzaron a patrullar la ciudad para exigir a quienes tenían sus locales abiertos que los cerraran. Asimismo, pidieron a los automovilistas que se resguarden y que no vuelvan a salir hasta el lunes.