Un oso pasea por las calles cerca de Moscú: zoólogos explican a los rusos qué hacer

Las autoridades de la región de Moscú siguen buscando a un oso adulto grabado el 8 de junio en las calles de Mytishchi por las cámaras de seguridad. 11.06.2021, Sputnik Mundo

El territorio de Mytishchi, quinta ciudad más grande de la región de Moscú, está siendo patrullado por empleados del Ministerio regional de Ecología y las agencias de aplicación de la ley.El animal es peligroso para los humanos, subrayó el zoólogo Ilia Volodin, al periódico Vzglyad.Aunque el vicepresidente del Gobierno de la región de Moscú, Andréi Razin, se centra en la versión de que el oso buscado escapó del cautiverio, los expertos citados por la radio Business FM no le creen.Así, el exinspector estatal de caza Valeri Kuzenkov recuerda que en la URSS había estructuras estatales que se dedicaban a capturar animales peligrosos en las calles de ciudades y llevarlos a la taiga, pero que con la caída de la URSS esta práctica dejó de existir. El número de osos silvestres está creciendo, pero la caza de osos en la región de Moscú está prohibida por ser considerados una especie en peligro de extinción. El animal no tiene enemigos en la naturaleza, excepto otros osos. Al despertar en la primavera, comienzan a buscar comida. Cuando no encuentran suficientes alces y otros animales, se atreven a ir a las ciudades para buscarse la vida en basureros y cazar mascotas, creando amenazas para los humanos.

