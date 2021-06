https://mundo.sputniknews.com/20210611/un-gigantesco-dinosaurio-aflora-en-el-suelo-de-espana--fotos-1113135039.html

Un gigantesco dinosaurio aflora en el suelo de España | Fotos

Un equipo formado por investigadores del Institut Català de Paleontología Miquel Crusafont y la Universidad de Zaragoza han desenterrado los restos de la... 11.06.2021

españa

teruel

yacimientos

excavación

dinosaurios

paleontología

aragón

restos

Solitario en la planicie turolense se alza el pueblo de Camarillas. La localidad apenas llega al centenar de vecinos, afectada por el veneno de la despoblación. Siglos atrás un lugar con importancia, como testifican sus numerosas iglesias y el castillo que vigila la campiña desde las alturas. Las tierras de labranza alrededor de las que giraba y todavía gira la vida del enclave. En pleno siglo XXI, Pedro Cirugeda era uno de los hombres de campo que restaban en Camarillas. Trabajaba las fincas y pastoreaba por las lomas. Siempre bajo la atenta mirada de su histórico lugar de residencia. Sin embargo, su pensamiento volaba más allá de aquellos edificios de la Edad Media, algunos casi derruidos. Cirugeda es un amante de la paleontología. Los fósiles le interesaban, tenía buena vista y entrenó el ojo para localizarlos. Un día de 2007, cuando dirigía su rebaño de ovejas cerca de un terreno que labraba, sus pupilas se posaron sobre un montículo. Creía haber visto algo. Al acercarse lo distinguió: se trataba de hueso. El agricultor y ganadero acababa de encontrar el yacimiento de La Peñuela. "En esta zona de la cuenca del Maestrazgo hay muchos restos. Estamos cerca de Galve, epicentro de la paleontología, donde aparecieron los primeros huesos de dinosaurio en España. Sin duda, es una zona muy rica", indica Diego Castanera, investigador posdoctoral del Institut Català de Paleontología Miquel Crusafont (ICP) y profesor colaborador de la Universidad de Zaragoza, a Sputnik Mundo. Él es uno de los expertos que ha acudido hasta Camarillas. De la tierra han surgido hasta 80 fósiles distintos. Entre estos, dientes de dinosaurios terópodos y de cocodrilos, además de abundantes vestigios de plantas de finales del Jurásico y principios del Cretácico. La joya de la corona son los huesos de un antiguo saurópodo gigante.En 2017, Castanera y su equipo desenterraron del suelo dos grandes vértebras. Solo fue el principio. A base de pincel y martillo, los paleontólogos descubrieron que el hallazgo crecía. En concreto, más de cinco metros de columna vertebral, en los que se incluían unas 15 vértebras, aunque podrían ser más. Cada una medía 30 centímetros de largo y aproximadamente un metro de altura. En 2020, los investigadores observaron que estaban articuladas y conectadas. Se trataría de serie vertebral cérvico-dorsal más completa de un dinosaurio gigante encontrada hasta la fecha en España. "Nunca habíamos excavado algo así. La verdad es que alucinamos", comparte Castanera, líder de la investigación, junto a José Ignacio Canudo, investigador principal del grupo Aragosaurus-IUCA de la Universidad de Zaragoza.Un complejo proceso de extracciónA medida que destapaban una nueva vértebra del dinosaurio, los paleontólogos protegían el hueso con una capa de yeso. Era su manera de salvaguardar los restos de las inclemencias de la meteorología. Y es que tuvieron que pasar casi cinco años para que pudiesen extraer el fósil de la roca. "En 2017 no teníamos la infraestructura suficiente", admite Castanera. Los últimos meses se han centrado en la complicada extracción de la columna vertebral del saurópodo. Tras la excavación y la cobertura de yeso, los expertos tuvieron que separar el fósil en dos partes para facilitar el manejo de la "momia", nombre que recibe la estructura que envuelve los restos. Un herrero local fabricó un armazón de hierro para luego montar una caja de cartón que posteriormente fue rellenada con poliuretano expansible. Una máquina giratoria cargó los dos pesados paquetes en una góndola logística. Esta los llevó hasta un local cedido por el Ayuntamiento de Camarillas. Ahora, los huesos del saurópodo descansan en el pueblo. "Hemos ganado la primera batalla. Ahora hay que restaurarlo y analizarlo", comenta el líder de la excavación. Las piezas se estudiarán en Camarillas. Pesan demasiado para ser trasladadas a los laboratorios de la Universidad de Zaragoza, como otros fósiles hallados pertenecientes al animal. "Una de las divisiones alcanza perfectamente las dos toneladas. Es casi imposible de mover. No queda más remedio que hacerlo en el lugar", puntualiza. El equipo parte de una serie de datos e hipótesis previos al proceso de restauración. Los restos datan de hace 145 millones de años, entre finales del Jurásico y principios del Cretácico. Pertenecen a un saurópodo, familia de dinosaurio caracterizada por sus grandes dimensiones y cuello largo. Incluso, los investigadores apuntan que podría tratarse de una nueva especie. "No hay tantos yacimientos de la época en la península ibérica, por lo que hemos comparado algunas vértebras con los restos de otras excavaciones un poco más antiguas situadas en Teruel, Valencia y Portugal. El primer análisis dice que los huesos son diferentes. No obstante, hay que seguir trabajando para esclarecer si estamos ante un saurio distinto o ante un pariente del diplodocus o el brontosaurus", explica Castanera.Tampoco desechan encontrar más vestigios de la época. El líder de la investigación no descarta abrir más agujeros en el suelo. "Puede ser que haya más partes del esqueleto o que no. Al final, la paleontología tiene un componente importante de suerte y azar", resalta. La provincia de Teruel es conocida internacionalmente por los fósiles de dinosaurios. De su subsuelo salieron los primeros restos descubiertos en España. Los mismos que estudió Castanera durante la carrera. "De estudiante ves la teoría y piensas que es ciencia ficción. Al descubrir restos como los de Camarillas ves que no lo es tanto. Que es posible encontrar restos y que están cerca de casa", sentencia el paleontólogo. Que se lo digan a Pedro Cirugeda. Las vértebras del saurópodo se guardarán en Camarillas. Un pequeño pueblo que será escenario del trabajo de los investigadores. Al parecer, no solo hogar de iglesias y castillos de tiempos pasados. Ahora, sus campos también lo son de dinosaurios.

