Presidente de Colombia critica declaraciones de líder sindical sobre motivaciones del paro

BOGOTÁ (Sputnik) — Iván Duque cuestionó las palabras del líder sindical Nelson Alarcón, uno de los voceros del Comité Nacional del Paro (CNP), quien dijo que... 11.06.2021, Sputnik Mundo

El presidente añadió que con declaraciones por el estilos se está "atizando la destrucción del orden constitucional y la afectación de la sociedad colombiana".En las últimas horas se hizo viral en redes un video en el que se observa a Alarcón, directivo del sindicato Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), decir a un grupo de personas que el paro es para "llegar al poder" en las elecciones legislativas de 2022, año en el cual también habrá comicios presidenciales."Esta es una de las tácticas: aquí tenemos que robustecer el movimiento, esto es para largo aliento, esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al Centro Democrático, para derrotar a la ultraderecha y llegar al poder en el 2022", dijo Alarcón.El líder sindical dijo el viernes a la emisora local Blu Radio que no se retractará de lo dicho, y aseguró que ni él ni Fecode son cuota política del excandidato presidencial y senador de izquierda Gustavo Petro, principal opositor del Gobierno, ni tampoco del senador de izquierda Jorge Enrique Robledo."No se trata de negar. No pueden aseverar algo que no corresponde a la realidad, el colombiano por naturaleza es un sujeto político. Mal haría en poner nombres como el de Petro o Robledo", afirmó.Las declaraciones del líder sindical fueron cuestionadas desde varios sectores e incluso Fecode señaló que sus palabras no representan esa agremiación.El video de Alarcón se conoció luego de que el jueves terminó una visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para observar denuncias de violaciones a los DDHH por parte de la Fuerza Pública en el marco de las protestas, y de que esa delegación hizo un llamado al Gobierno y al CNP a que solucionen el paro por la vía del diálogo.El CNP se apartó el domingo de los diálogos con el Gobierno luego de que el Ejecutivo insistiera en que sólo seguiría adelante si el Comité instaba a que se levanten los bloqueos de carreteras en el país, pero el CNP dice que son legítimos en las protestas.En el marco del paro han muerto 21 personas, según el Gobierno, gran parte de ellas a manos de la Fuerza Pública, mientras que de 84 más se desconoce su paredero, lo que motivó la visita de la CIDH.

