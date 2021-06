https://mundo.sputniknews.com/20210611/peru-en-vilo-por-sus-elecciones-1113144394.html

Perú en vilo por sus elecciones

El candidato progresista a la presidencia, Pedro Castillo, mantiene ventaja en la contienda electoral. No obstante, la candidata de la derecha, Keiko Fujimori... 11.06.2021, Sputnik Mundo

¿Qué falta? Ahora solo resta el conteo de las actas que tienen observaciones. Luego de este paso, los jurados electorales especiales resuelvan en primera instancia las actas calificadas como observadas, bien sea porque estaban incompletas, o bien porque presentaran inconsistencia, o bien porque formen parte de la solicitud de nulidad o votos impugnados.Una vez concluido este período de tres días, las organizaciones pueden emitir recursos de apelación en el transcurso de las siguientes 72 horas. Luego, el Jurado Nacional de Elecciones [JNE] analizará las impugnaciones y emitirá una decisión final en un plazo máximo de tres días.Por lo pronto, ya varios líderes y mandatarios progresistas de Latinoamérica han celebrado el hasta ahora triunfo de Castillo, y le han saludado por diferentes vías.EEUU y su dictadura de las vacunas anticoronavirusEEUU comprará 500 millones de vacunas Pfizer para donar al mundo. Palabras más, palabras menos, han sido los titulares de las portadas de los principales medios de comunicación occidentales esta semana.Cualquiera que lo escuche o lea esta noticia, aplaudiría la iniciativa por altruista, solidaria y humanista ante la peor pandemia que ha vivido la humanidad en los últimos 100 años. Pero esta noticia tiene su 'letra chica' que no ha sido reseñada, o quizás haya sido poco difundida por las grandes corporaciones mediáticas."Nuestras donaciones de vacunas no incluyen presiones para favores", dijo el presidente Biden, quien agregó que su país lo está haciendo para salvar vidas, "para acabar esto, eso es, punto. Es nuestro deber humanitario salvar tantas vidas como sea posible [...]. También es en interés de los estadounidenses".Sin embargo, en esa lista de países que recibirán la donación de vacunas no aparecen Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Cuba, naciones incómodas para los intereses de EEUU. La interrogante es: si no están extorsionando ¿cómo se explica que les excluyan?América y Europa se van de copasPara la alegría de los aficionados del fútbol estos días arrancan dos torneos muy esperados: el 11 de junio comienza la Eurocopa 2020, suspendida el año pasado a causa de la pandemia, y el domingo 13 inicia la Copa América en Brasil.Dos competiciones continentales de gran importancia que se celebran cuando la expansión de la pandemia del coronavirus no ha bajado su intensidad en comparación con el año pasado, pero sí que ha impuesto sus "reglas" que influyeron en la organización de los dos torneos que, al fin de cuentas, serán muy diferentes.En un principio se planeaba organizar la Eurocopa en 13 ciudades de 13 países, pero en 2017 fue excluido Bruselas, y tras el rechazo de Dublin ya en 2021, su número se redujo a 11. Además, en España Bilbao, también por su rechazo, fue sustituido por Sevilla donde el local disputará tres partidos, donde a diferencia del País Vasco 'la roja' tiene garantizado un fuerte respaldo del público.Mientras, la decisión de celebrar la Copa América en Brasil, fue tomada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) el lunes 31 de mayo, es decir, a último momento. La medida se tomó luego de retirar la sede a Colombia en primer lugar, por la conflictividad social, y posteriormente la de Argentina, por el empeoramiento de la pandemia del COVID-19. Por primera vez en la historia del campeonato, dos países iban a ser la sede de los encuentros de fútbol de la Copa América.Y la decisión sobre Brasil se adoptó realmente a último momento: el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió este jueves aceptar la celebración de la 47ª edición de la Copa América en territorio brasileño. Lo hizo tras analizar recursos para que se cancelase el evento que fueron presentados por el Partido Socialista Brasileño [PSB], la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y el Partido de los Trabajadores [PT], al señalar que Brasil no puede albergar el torneo por la crítica situación epidemiológica por la pandemia, al ser el segundo país del mundo con más muertes con COVID-19 con más de 480.000 decesos.Primera ministra de Finlandia: ¿diosa con pies de barro?Cuando se anunció su llegada al poder, la noticia fue vendida con gran entusiasmo y los medios occidentales coincidían en señalar que Sanna Marin llegaba para romper moldes más allá de su edad. Socialdemócrata, Sanna Marin fue nombrada primera ministra de Finlandia a los 34 años en sustitución de Antti Rinne, obligado a dimitir tras perder la confianza de sus socios del Partido de Centro al trascender que conocía que iban a efectuar recortes de salarios entre los trabajadores de la empresa pública de correos. Hubo un detalle que no fue menor: públicamente Rinne había declarado en diferentes ocasiones que no sabía nada del caso.Menos de un año y medio después, a fines de mayo, un diario finlandés, Ilta-Lehti, reveló que Sanna Marin utiliza fondos públicos para alimentar a su familia a la mañana en la residencia oficial. De acuerdo al artículo 6 de la Ley de Remuneraciones Ministeriales, concede al jefe del Gobierno finlandés el uso de "un apartamento en una casa del Estado, cuyo mantenimiento, calefacción, iluminación, mobiliario y personal necesario se pagan con fondos estatales", pero no se dice nada sobre el desayuno. Además, a los antiguos primeros ministros, que en su mayoría no vivían en Kesäranta, la residencia oficial de los jefes de gobierno, sólo se les ofreció el desayuno de forma excepcional.Luego de que saltara el escándalo, el periódico publicó un artículo con nueva información que indicaba que el gasto en realidad ascendía a 850 euros al mes casi el triple de lo que había calculado inicialmente. Esto fue confirmado en un comunicado del gobierno que informó que entre enero de 2020 y mayo de 2021, la primera ministra gastó en alimentación en su residencia oficial 14.363,20 euros, es decir, unos 845 euros al mes.Marin dijo que creía estar siguiendo las normas tal como se le explicaron cuando asumió el cargo en 2019. "No tenía ni idea de que hubiera ninguna falta de claridad sobre la asignación para el desayuno", dijo a la emisora nacional YLE y aseguró que las normas serían revisadas y, si fuera necesario, actualizadas.Lo cierto es que cuando su antecesor Rinne declaró que no sabía nada del caso que derivó en su dimisión, tuvo que irse, pero ahora a Marin hay que creerle cuando dice que "No tenía ni idea de que hubiera ninguna falta de claridad sobre la asignación para el desayuno". La policía de Helsinki investiga el caso.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

