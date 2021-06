https://mundo.sputniknews.com/20210611/perlas-de-bolsonaro-un-embajador-sin-pasaporte-y-una-embajada-para-su-iglesia-1113143138.html

Perlas de Bolsonaro: ¿un embajador sin pasaporte y una embajada para su iglesia?

Perlas de Bolsonaro: ¿un embajador sin pasaporte y una embajada para su iglesia?

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sorprendió al designar al exalcalde de Rio de Janeiro Marcelo Crivella como embajador en Sudáfrica, a pesar de estar... 11.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-11T17:05+0000

2021-06-11T17:05+0000

2021-06-11T17:06+0000

américa latina

marcelo crivella

corrupción

jair bolsonaro

religión

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1113142489_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5f2b0b4c4630f30e1bbccefc2a56955c.jpg

Marcelo Crivella es un personaje con todos los ingredientes: pastor evangélico, obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, cantante de góspel con una extensa trayectoria, exsenador, exministro y exalcalde de Río de Janeiro, cargo que ejerció hasta diciembre de 2020. Apenas días antes de concluir su mandato, lo llevaron a prisión. Más allá de las denuncias de corrupción en su contra, su trayectoria es sazonada por sus permanentes posturas conservadoras y su amistad con Bolsonaro.Ahora, Crivella vuelve a estar bajo los focos debido a que Bolsonaro lo designó sorpresivamente como nuevo embajador brasileño en Sudáfrica, un país en el que Brasil presentó un embajador hace tan solo cinco meses. Según consignaron medios brasileños, el mandatario brasileño ya propuso el nombre de Crivella a la Cancillería sudafricana y se mantiene a la espera de la aceptación formal de sus credenciales.Pero el exalcalde puede no estar en condiciones de asumir su cargo, ya que todavía se mantiene bajo un preso penal iniciado en diciembre, cuando fue acusado por un fiscal de liderar, desde su puesto de alcalde de Rio de Janeiro, una "organización criminal" dedicada a recaudar sobornos por parte de empresarios. Gracias a las maniobras, la organización habría podido hacerse de más de 9 millones de dólares.Crivella pasó solo una noche en la cárcel de Benfica, en Rio de Janeiro, porque luego se le permitió continuar la condena en su domicilio, aunque sin acceso a teléfonos celulares, computadoras y otros medios de comunicación. En febrero de 2021, la Justicia brasileña formalizó la acusación contra el exalcalde y, entre otras medidas, le confiscó su pasaporte.En efecto, aunque el Gobierno de Sudáfrica aceptara a Crivella como representante de Brasil en su país, Crivella no podría salir de territorio brasileño porque se encuentra impedido de hacerlo por la Justicia.Para empeorar las cosas, Crivella también tiene en su historial haber escrito el libro Evangelizando a África, en el que reflexiona sobre los 10 años que pasó en el continente africano como misionero evangélico. Lejos de admirar la cultura local, el libro considera a las religiones africanas como cultos diabólicos y asocia esas creencias con la pobreza de sus naciones.La polémica causada por el libro, editado en Brasil en 2002 por una editorial de la Iglesia Universal del Reino de Dios, obligó a Crivella a ensayar una disculpa en 2016, cuando intentaba alcanzar la alcaldía de Rio de Janeiro.Crivella también intentó homenajear al continente africano en 1999 con su canción África. "El dolor de ayer/ no va a vencer/ quien vive aquí/ sabe olvidar", dice la canción en uno de sus pasajes, como presagiando su voluntad de llegar a Sudáfrica como si nada hubiera pasado.¿Bolsonaro respalda a la Iglesia Universal del Reino de Dios?La polémica designación de Crivella como representante diplomático en Sudáfrica también es interpretada como una señal de respaldo de Bolsonaro a la Iglesia Universal y a su fundador, Edir Macedo, tío de Crivella, luego de un reciente escándalo que la iglesia protagonizó en Angola.En mayo, el Gobierno angoleño ordenó la deportación de 34 ciudadanos brasileños vinculados con la Iglesia Universal en ese país, luego de que la organización fuera acusada de evasión fiscal. Los pastores brasileños eran investigados desde 2019, cuando un grupo de pastores angoleños desplazó a la cúpula brasileña de la Iglesia Universal e hizo públicas las maniobras.A partir del escándalo, el Gobierno de Bolsonaro convocó al embajador de Angola en Brasil y manifestó su malestar con el país africano. La nueva designación de Crivella en Sudáfrica es interpretada, en ese marco, como un intento del presidente para volver a congraciarse con Edir Macedo y su iglesia, aliados fundamentales en su campaña electoral.

https://mundo.sputniknews.com/20210610/bolsonaro-compara-a-fernandez-con-maduro-tras-una-declaracion-considerada-racista-1113108481.html

https://mundo.sputniknews.com/20210610/bolsonaro-quiere-que-los-vacunados-contra-el-covid-19-no-tengan-que-usar-mascara-1113120821.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marcelo crivella, corrupción, jair bolsonaro, religión, brasil