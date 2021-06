La etnia maorí podría haber descubierto la Antártida 1.000 años antes que los rusos

"En los cuentos polinesios sobre viajes entre las islas se menciona el periplo hacia aguas frías de Ui Te Ranguiora y su equipo en el barco Te Ivi o Atea, del siglo VII (...). Eran, supuestamente, las primeras personas que vieron las aguas de la Antártida y, probablemente, el propio continente", dice un artículo publicado en Journal of the Royal Society of New Zealand.