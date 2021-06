https://mundo.sputniknews.com/20210611/la-doble-moral-que-viven-los-refugiados-los-derechos-humanos-se-quedan-solo-en-palabras-1113124076.html

La doble moral que viven los refugiados: "Los derechos humanos se quedan solo en palabras"

La doble moral que viven los refugiados: "Los derechos humanos se quedan solo en palabras"

El director del Centro de Estudios sobre Migración e Integración de la Universidad Turco-Alemana, Murat Erdogan, criticó que Grecia califique a Turquía como... 11.06.2021, Sputnik Mundo

El ministro griego de Migración, Notis Mitarakis, subrayó que el reconocimiento a Turquía como tercer país seguro para acoger migrantes es un paso importante para combatir la red de contrabando y los flujos migratorios ilegales que afectará a cerca del 90% de los refugiados que llegan a Grecia desde Turquía.El experto Erdogan dijo a Sputnik que considera que Grecia ignora el derecho internacional y los derechos humanos porque al igual que todos los países, lo que intenta es expulsar a los refugiados.Añadió que Turquía no está reconocida como tercer "país seguro" según la legislación migratoria porque no se concede el estatus de refugiado a los que llegan de fuera de Europa."Turquía no puede conceder el estatus de refugiado a nadie procedente de Afganistán, Somalia, Siria o Irak, ya que tiene características propias derivadas de su situación geográfica. Esto impide que sea reconocida como tercer país seguro para los refugiados. No hay nada malo con ellos en Turquía, la Dirección General de Migración trabaja, se les aplican los procedimientos necesarios, no se les tortura, no se les mata, y es bajo este pretexto que proponen dejarlos en Turquía. Aunque hay pruebas de lo contrario", explicó. El experto aseveró que nadie tiene en cuenta los principios del derecho internacional porque no tiene poder sancionador y por eso ni Grecia ni los países de la UE sienten ninguna presión moral o política de cumplir a pesar de que existe el Pacto de Migración y Asilo preparado por la misma Unión Europea."Con este documento, tienen muy claro que quieren que los migrantes cualificados vengan a ellos, pero en el mismo documento se dice que los países de la UE intentarán por todos los medios no aceptarlos; les proporcionarán ayuda financiera solo para que se queden en los países de los que proceden o en segundos países como Turquía. La mentalidad ha cambiado drásticamente. Los derechos humanos se quedan solo en palabras, pero en la práctica no influyen en nada", señaló.Erdogan también comentó las duras medidas de Grecia contra los refugiados en el mar Egeo y la situación de enviarlos de vuelta y recordó que "Grecia hacía el papel de policía bueno sabiendo que los refugiados que llegaban iban a Europa, pero después de 2016 la UE endureció en gran medida su política y dijo a Grecia: 'Si sigues aceptando a estas personas, no los ayudaremos, se quedarán solos con ellas'".

