La Cancillería marroquí niega el carácter europeo de su crisis con España

La Cancillería marroquí niega el carácter europeo de su crisis con España

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Marruecos emitió un comunicado en el que rechazó la resolución del Parlamento europeo del día... 11.06.2021

"La resolución adoptada por el Parlamento Europeo (PE) el 10 de junio de 2021 no cambia el carácter político de la crisis bilateral entre Marruecos y España", comenzó diciendo la Cancillería marroquí en su twitter, circunscribiendo la crisis política que vive hace meses con España, solo a su país vecino y no al conjunto de toda la Unión Europea (UE) .La resolución aprobada el 10 de junio por el Parlamento de Estrasburgo rechazó el "uso de los controles fronterizos, la migración y los menores no acompañados" como "presión política" contra un país europeo, en referencia a los sucesos de mitad de mayo en Ceuta, cuando 10.000 inmigrantes ilegales marroquíes cruzaron en apenas un par de días al enclave español en el norte de África, ante la pasividad de la policía marroquí.El comunicado de Rabat, redactado con un lenguaje duro, habla de "instrumentalización" de la Eurocámara, algo que califica de "contraproducente" y añade que "lejos de contribuir a la solución, se enmarca en una lógica de escalada política a corto plazo".La Cancillería marroquí subraya, para finalizar el mensaje, que el problema no es con la Unión Europea, sino con España, "por mucho que Marruecos esté satisfecho con su relación con la Unión Europea, considera que el problema sigue siendo con España, mientras no se resuelvan las razones que lo provocaron", dice.Rabat recuerda además a Bruselas que "Marruecos nunca ha juzgado su asociación con la UE en función de incidentes coyunturales", y subraya su colaboración en materia de inmigración.En la jornada del 10 de junio, además de la resolución de la Eurocámara, se conoció que el Gobierno español está estudiando incluir a los enclaves españoles en el norte de África de Ceuta y Melilla en el territorio Schengen, de unión aduanera europea.Lo adelantó el secretario de Estado para la Unión Europea del Gobierno español, Juan González-Barba, en una visita a Ceuta, donde dijo que el Gobierno "está considerando" la posibilidad de "que se suprima el régimen especial que para las ciudades autónomas se dispuso cuando España ingresó en Schengen".Según este régimen, los ciudadanos de las regiones limítrofes con Ceuta y Melilla (Tetuán y Nador, respectivamente) no necesitan visado, algo de especial utilidad porque miles de marroquíes viven de comprar mercancía en estos dos enclaves españoles y venderla posteriormente en su país.En este contexto, el presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos, Habib el Malki, manifestó el 10 de junio que "Ceuta no es territorio europeo, sino tierra marroquí ubicada en el territorio del Reino de Marruecos".El presidente de la Cámara marroquí hizo estas consideraciones tras conocerse la resolución del Parlamento Europeo y aprovechó para considerar la resolución de Estrasburgo como "una oportunidad para insistir sobre la 'marroquinidad' de Ceuta y Melilla", según declaró.

