Keiko Fujimori pide a presidente de Perú no intervenir en balotaje

LIMA (Sputnik) — La candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha), pidió el viernes que el presidente, Francisco Sagasti, no... 11.06.2021, Sputnik Mundo

"El presidente Sagasti no debe interferir en mi legítimo derecho a defender nuestros votos. Él tiene la obligación constitucional de ser imparcial y mantenerse al margen del proceso electoral. El presidente no genera calma, todo lo contrario. La cancha no está pareja. Existen actores externos que están vulnerando la voluntad popular. Nosotros seguiremos defendiendo nuestro derecho voto a voto", indicó la candidata derechista a través de su cuenta en Twitter.El 6 de junio se enfrentaron en la segunda vuelta presidencial los candidatos Pedro Castillo, de Perú Libre (izquierda), contra Keiko Fujimori.El jueves, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó el conteo de votos; Castillo obtuvo 50.17% de los sufragios y Fujimori 49,83%.La diferencia es de 59.835 votos a favor del candidato de izquierda.Fuerza Popular ha presentado impugnaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para pedir la anulación de 802 mesas en las que su rival logró sacar ventaja; un pedido que está dentro del marco legal.El jueves, el presidente Sagasti indicó que se había comunicado con personalidades cercanas a los dos partidos rivales para pedir mesura ante la tensión del clima electoral, argumentando que es "tarea de un jefe de Estado hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos".Sin embargo, Fujimori considera que esta intervención del presidente está afectando la imparcialidad del proceso electoral, en donde, alega, existen "indicios de fraude", aunque no haya presentado pruebas que respalden su acusación.

