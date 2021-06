https://mundo.sputniknews.com/20210611/gobernadores-en-chile-mucho-ruido-y-pocas-nueces-1113121797.html

Gobernadores en Chile: ¿Mucho ruido y pocas nueces?

Gobernadores en Chile: ¿Mucho ruido y pocas nueces?

SANTIAGO (Sputnik) — La elección de segunda vuelta de gobernadores regionales que vivirá Chile este domingo 13 concentró los focos de los principales medios de... 11.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-11T00:12+0000

2021-06-11T00:12+0000

2021-06-11T00:12+0000

américa latina

elecciones

chile

opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106790/55/1067905559_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3edc72f703a3db880113d20a6cd98309.jpg

Nunca antes los chilenos habían podido elegir a sus máximas autoridades regionales, ya que, hasta la fecha, quienes ocupan este lugar son los intendentes, designados directamente por el presidente de la República.La expectación crece en el país, las campañas están desatadas y la ansiedad de los partidarios de cada candidato se siente en las redes sociales. Hay inquietud y curiosidad por saber quiénes ocuparán los 16 sillones. ¿El problema? Es que poco se ha discutido sobre las reales facultades del cargo, que son bastante menores a las del actual intendente.Por eso, no está claro que los 13.040.819 chilenos habilitados para votar, sepan en realidad, por qué van a votar.Decenas de conversatorios, notas de prensa y charlas académicas se han realizado en los últimos días para explicar las funciones de las 16 autoridades que regirán las 16 regiones de Chile, y así poder bajar un poco las expectativas de un cargo que no tiene influencia en el actuar de la policía, y que no podrá coordinar medidas de emergencia en situaciones de catástrofe.Entonces ¿Qué pueden hacer?Facultades y atribucionesEl cargo se creó a partir de una reforma constitucional de 2015 para reemplazar a los actuales intendentes, como una forma de impulsar la descentralización de Chile.Sin embargo, esta reforma creó también la figura del delegado presidencial, una autoridad paralela al gobernador, elegida a dedo por el mandatario y que concentra gran parte de las facultades que antes tenía el intendente. Esto generó varias críticas, donde muchos aseguraron que el gobernador sería un cargo con poco espacio para gestionar frente al delegado.La confusión que existe en buena parte de la ciudadanía sobre los gobernadores es un tema que llamó particularmente la atención del periodista político e influencer, Juan Vallejos, quien utilizó sus redes sociales para dar a conocer la implicancia que tendrá la elección del domingo.En un video de Tik Tok, una red social dirigida especialmente a los jóvenes, Vallejos explicó con didácticos chilenismos a sus 92.000 seguidores "qué cresta hace un gobernador regional"."Formula políticas de desarrollo de la región, fiscaliza los servicios públicos, promulga los planes regionales de ordenamiento territorial, coordina con el Consejo Regional el presupuesto para hacer las políticas y representa judicialmente al Gobierno regional", resumió en 50 segundos.Vallejos, quien conversó con varios de los candidatos a gobernador en su programa online La Croquera de Juan, dijo a Sputnik que el hecho de que muchas personas aún desconozcan las atribuciones del cargo es, en gran parte, responsabilidad de los mismos aspirantes.El periodista señaló que, a raíz del proceso constitucional que atraviesa el país, "existe una épica en el ambiente de que se pueden cambiar muchas cosas y los candidatos se aprovechan de eso para proponer cosas imposibles, lo que es lamentable".No obstante, indicó tener la esperanza de que en el futuro, el cargo posea más poder. "En unos años es esperable que sus facultades se igualen a las que hoy tiene el intendente", dijo.El domingo a las urnasEl pasado 15 y 16 de mayo se corrió la primera vuelta de la elección, donde resultaron electos tres candidatos de manera directa en tres regiones de Chile, ya que lograron obtener más del 40% de los votos. Rodrigo Mundaca, del bloque de izquierda Frente Amplio, en Valparaíso (centro); en Aysén (sur), Andrea Macías del Partido Socialista (centroizquierda) y en Magallanes, Jorge Flies, un independiente.Este domingo 13 competirán 26 candidatos para el balotaje en las 13 regiones restantes.¿Y dónde están puestos todos los ojos? Como siempre, en Santiago. En la elección de la Región Metropolitana pasarán varias cosas interesantes. Primero, competirán dos candidatos de oposición, Karina Oliva, del Frente Amplio y Claudio Orrego, del partido Demócrata Cristiano (centroizquierda), quienes dejaron fuera a la candidata del oficialismo.Esto significa que todo el oficialismo, la derecha liberal y el conservadurismo duro deberá elegir entre anular, no ir a votar o escoger lo que para muchos de ellos sería el "mal menor". En esta misma línea, ya varios derechistas han manifestado su voto por Orrego.El otro factor importante es que la Región Metropolitana es la zona con el mayor bolsón electoral del país, con más de 5 millones de votantes. Esto es mirado muy de cerca por las coaliciones políticas, ya que una victoria para Orrego o para Oliva podría generar grandes réditos en sus respectivos partidos.Y esto último también se vincula con la próxima elección presidencial de noviembre. Tanto el Partido por la Democracia como el Frente Amplio llevarán, eventualmente, un candidato para ocupar el sillón presidencial, y nada mejor para ellos que tener una figura de respaldo sentada en la capital.

https://mundo.sputniknews.com/20210526/chile-el-pueblo-mostro-un-profundo-rechazo-al-sistema-neoliberal-1112576368.html

https://mundo.sputniknews.com/20210520/candidato-unico-el-sueno-de-la-izquierda-chilena-que-duro-dos-horas-1112390162.html

https://mundo.sputniknews.com/20210521/derrota-del-neoliberalismo-en-chile-y-colombia-1112408725.html

https://mundo.sputniknews.com/20210604/el-presidente-de-chile-promulga-beneficio-postnatal-en-pandemia-para-trabajadores-con-hijos-1112921615.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Bravo Atias https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Francisco Bravo Atias https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Bravo Atias https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

elecciones, chile, opinión y análisis