Expresidente de Colombia Juan Manuel Santos pide perdón por asesinatos extrajudiciales

BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos (2010-2018) rindió un testimonio voluntario ante la Comisión de la... 11.06.2021, Sputnik Mundo

"Hicimos todo lo humana y legalmente posible para detener los falsos positivos y se logró. Me queda el remordimiento y el hondo pesar que ocurrió durante mi ministerio (de Defensa, entre 2006 y 2009). Lo reconozco y les pido perdón a todas las familias víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma", dijo Santos en su comparencia, transmitida en streaming.Santos indicó que aunque fungió como ministro de Defensa en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), tiempo durante el cual se presentó el mayor registro de casos de asesinatos extrajudiciales o "falsos positivos", su propósito fue el de desgastar a la entonces guerrilla de las FARC de manera psicológica hasta llevarla a unos diálogos de paz, pero indicó que el entonces mandatario pensaba diferente y que él era su "subalterno"."Eso (los 'falsos positivos') nunca ha debido pasar, lo reconozco y pido perdón, a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror, desde los más profundo de mi alma. Que esto nunca, nunca vuelva a pasar", dijo.Al respecto consideró que "la presión por producir bajas y los premios por lograrlo fueron, sin duda, los incentivos para producir" tales ejecuciones de civiles por parte del Ejército y presentarlas como resultado de combates."Varios militares están aportando la verdad. Esa verdad es lo único que puede resarcir este horror de la vida", aseguró Santos en su comparencia, presidida por el sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, creada en el marco de los diálogos de paz de La Habana como un organismo temporal para investigar hechos de violencia ocurridos en el marco del conflicto colombiano.Santos relató que a comienzos de 2007 empezó a recibir informes "de fuentes creíbles" sobre esas prácticas y empezó a actuar contra ellas, por lo que "más de las mitad de las directivas ministeriales" que se produjeron "estaban dirigidas a atacar ese fenómeno".El exmandatario dijo también que desde su cargo como ministro de Defensa comenzó a recopilar información sobre los "falsos positivos" y que, tras descubrirlo y atacarlo, "la política de puertas abiertas, de trabajar con la comunidad internacional" y de permitir su vigilancia y sus críticas "fue definitiva para afrontar la crisis de las ejecuciones extrajudiciales".Santos consideró que el Ejército, en algún momento, "debe decirle a Colombia y al mundo que permitieron que esto sucediera; que no era la doctrina, pero que lo permitieron y que por eso piden perdón".Por último, remarcó que su comparencia voluntaria ante la Comisión de la Verdad obedeció a que el país "debe conocer esta verdad", ya que "la verdad es la base de esa reconciliación" que espera Colombia.El pasado febrero, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia transicional) reveló que los casos de "falsos positivos" en el país suman 6.402 casos y no 2.000, como se creyó inicialmente.Aunque esos asesinatos se presentaron desde finales de los años 80, en el periodo comprendido entre 2002 y 2008, justo durante los años de Gobierno de Uribe, se registró el 78% del total de víctimas.Mediante esa práctica los militares buscaban prebendas y ascensos, por lo que asesinaron a miles de jóvenes civiles en varias regiones del país, a quienes hicieron pasar como guerrilleros caídos en combate.

