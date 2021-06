https://mundo.sputniknews.com/20210611/espana-amanece-conmocionada-por-la-aparicion-del-cadaver-de-una-de-las-ninas-de-tenerife-1113126393.html

España amanece conmocionada por la aparición del cadáver de una de las niñas de Tenerife

BILBAO (Sputnik) — La confirmación a última hora de la noche del 10 de junio de que el cuerpo de una de las niñas de la isla canaria de Tenerife, secuestradas... 11.06.2021

"Mi abrazo, mi cariño y el de toda mi familia, que hoy se solidariza con Beatriz y sus seres queridos", dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Twitter, citando a la madre de las pequeñas.También la reina Letizia se refirió en esta mañana del 11 de junio al caso en la clausura de un foro femenino, "no creo que no haya nadie esta mañana que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas", dijo.En parecidos términos se expresó el líder de la oposición, Pablo Casado, en Twitter: "Nos conmociona conocer el terrible desenlace tras la desaparición de Olivia y Anna. La esperanza ha cedido el paso a la desolación y al dolor", escribió el líder conservador.Las dos menores, de uno y seis años de edad, eran buscadas desde su desaparición y en los últimos días se había intensificado el rastreo en alta mar con un buque oceanográfico de titularidad pública, dotado con un robot submarino.En esta mañana del viernes 11, esta embarcación, el buque Ángeles Alvariño, del Instituto Español de Oceanografía, prosigue la búsqueda de los cuerpos de la pequeña Anna Gimeno, de un año, y de su padre, Tomás Gimeno; tras hallar el de Olivia Gimeno, de seis años, en la noche del jueves 10.El cuerpo de Olivia fue encontrado a 1.000 metros de profundidad, dentro de una bolsa de deporte que contenía un ancla de la embarcación de su padre.Tomás Gimeno se encontraba con las niñas el día 27 de abril, día de su desaparición, como parte del régimen de custodia compartida que tenía con su expareja y madre de las menores, Beatriz Zimmerman.Ese mismo día llamó a la madre para decirle que nunca más las volvería a ver, algo que había hecho con anterioridad.En estas semanas de desaparición, las investigaciones también trabajaron con la posibilidad de que el padre hubiera huído a Latinoamérica o África con las pequeñas, ya que Gimeno había manifestado esa posibilidad a sus allegados.

