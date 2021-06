https://mundo.sputniknews.com/20210611/denuncian-el-ingreso-de-aguacates-con-sustancias-ilegales-a-la-ue-1113150854.html

Denuncian el ingreso de aguacates con sustancias ilegales a la UE

Denuncian el ingreso de aguacates con sustancias ilegales a la UE

La asociación valenciana de agricultores AVA-ASAJA calificó de "escándalo y estafa" el ingreso a la Unión Europea de aguacates ecológicos procedentes de... 11.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-11T20:50+0000

2021-06-11T20:50+0000

2021-06-11T20:50+0000

internacional

aguacate

agricultores

marruecos

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108162/38/1081623826_0:90:1920:1170_1920x0_80_0_0_215e63adc605fc3fc554dc2925986844.jpg

El presidente de la asociación valenciana de agricultores, Cristóbal Aguado, alertó la "especial gravedad" de esta detección en importaciones agrícolas que no solo representan una estafa, sino que también expone la salud de millones de habitantes que podían consumir el alimento si no se hubiera detectado a tiempo esta sustancia peligrosa."Estamos hablando, no solo de la presencia de una dosis tremendamente alta de una materia suprimida hace más de un año, sino también de un producto agrario que se vende como ecológico y, por tanto, no debería tener residuos de ninguna sustancia sintética. Si tenemos en cuenta que los puntos de entrada inspeccionan menos del 10% de los cargamentos que nos llegan, esto quiere decir que hay ahora mismo aguacates de Marruecos sin las debidas garantías sanitarias. Es una estafa a todos los niveles, tanto para los productores, al tratarse de una competencia desleal, como para los consumidores, que son el objeto del engaño", puntualizó.La asociación también exigió a la Comisión Europea que se sancione duramente con medidas cautelares a aquellos países terceros que incumplen los estándares que se exigen a los productores europeos en uso de materias fitosanitarias y que no solo se limiten a destruir los lotes detectados."Bruselas está tendiendo una alfombra roja a los países foráneos sin reciprocidad y sin importarle lo más mínimo si con ello nos desplazan de nuestro propio mercado. La UE debería reconsiderar su noción mal entendida de la globalización y dejar de primar la ley de la selva. Queremos, necesitamos unos controles fitosanitarios rigurosos, unos tratados con estudio de impacto, reciprocidad y cumplimento estricto de las condiciones estipuladas. Queremos, necesitamos una UE que proteja a sus agricultores y no expulse a los jóvenes del campo", concluyó Aguado.

https://mundo.sputniknews.com/20210611/la-cancilleria-marroqui-niega-el-caracter-europeo-de-su-crisis-con-espana-1113129676.html

marruecos

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aguacate, agricultores, marruecos, ue