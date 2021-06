https://mundo.sputniknews.com/20210611/brasil-eau-albania-ghana-y-gabon-integraran-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-en-2022-2023-1113141470.html

Brasil, EAU, Albania, Ghana y Gabón integrarán el Consejo de Seguridad de la ONU en 2022-2023

Brasil, EAU, Albania, Ghana y Gabón integrarán el Consejo de Seguridad de la ONU en 2022-2023

"Tras obtener dos tercios de los votos necesarios, Albania, Brasil, Gabón, Ghana y EAU fueron elegidos como miembros del Consejo de Seguridad de la ONU por un plazo de dos años a partir del 1 de enero de 2022", anunció el presidente de la Asamblea General, Volkan Bozkir.Así, los mencionados países relevarán a Vietnam, Níger, Túnez, Estonia y San Vicente y las Granadinas.Brasil fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en diez ocasiones, Gabón y Ghana, tres veces cada uno, y los EAU, solo una vez.Por su parte, Albania será la primera vez que forme parte de ese órgano."La defensa de la paz", prioridad de BrasilLa prioridad de Brasil en el Consejo de Seguridad de la ONU será la "defensa de la paz", informó la cancillería de la nación sudamericana.Brasil también pretende "fortalecer las misiones de paz de la ONU" y defender los mandatos que corroboren la interdependencia entre seguridad y desarrollo, agrega el texto."Brasil estará en una posición privilegiada para certificar su compromiso con la reforma del Consejo de Seguridad, (y) para resguardar la legitimidad de la actuación de las Naciones Unidas ante los múltiples y complejos desafíos enfrentados por la comunidad internacional", destacó el Gobierno.En las elecciones de este 11 de junio, Brasil recibió 181 votos, un resultado que según la Cancillería refleja "el reconocimiento de la histórica contribución brasileña a la paz y seguridad internacional".El Ejecutivo brasileño también felicitó a Albania, Emiratos Árabes Unidos, Gabón y Ghana, que ocuparán asientos no permanentes en los próximos años. El Consejo de Seguridad está integrado por los cinco miembros permanentes —China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos— y 10 miembros no permanentes elegidos por un plazo de dos años.La India, México, Noruega, Irlanda y Kenia fueron elegidos como miembros no permanentes para 2021-2022. Irán en la Asamblea GeneralAdemás, Irán realizó un pago a la ONU, con lo que reduce su deuda ante la organización y recupera su derecho a voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, afirmó el presidente de la Asamblea, Volkan Bozkir.Dicho artículo establece que un miembro de la ONU que tiene deuda por el pago de sus contribuciones está privado del derecho al voto en la Asamblea General "si el monto de la deuda es igual o excede el monto de las contribuciones adeudadas por dos plenos años anteriores".Según se desprendía de una carta del secretario general de la ONU, António Guterres, para restablecer su derecho voto Irán tenía que aportar 16.251.298 dólares al presupuesto de la organización.

