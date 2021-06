https://mundo.sputniknews.com/20210611/bolivia-supera-400000-contagios-del-covid-19-y-alcaldes-descartan-cuarentenas-1113139638.html

Bolivia supera 400.000 contagios del COVID-19 y alcaldes descartan cuarentenas

LA PAZ (Sputnik) —Bolivia superó la marca de 400.000 contagios de COVID-19 acumulados desde el inicio de la pandemia, incluidos 15.321 decesos, confirmó el... 11.06.2021, Sputnik Mundo

"Los 3.233 nuevos contagios [del día anterior] se registraron principalmente en Santa Cruz (este), Cochabamba (centro) y La Paz", elevando el total acumulado a 400.047 señaló el Ministerio de Salud en su reporte epidemiológico cotidiano.Bolivia enfrenta desde el mes pasado una etapa crítica de la tercera ola de contagios de COVID-19, con marcas que superaron varias veces los 3.000 nuevos casos diarios en las dos últimas semanas, incluido un récord histórico de 3.839 el 9 de junio.Paralelamente, la vacunación contra el COVID-19, ralentizada por la escasez de inmunizantes, logró sobrepasar hasta el 10 de junio los dos millones de aplicaciones, con un total oficial de 2.012.800 dosis administradas de las cuales poco mas de 1,5 fueron primeras dosis.No cuarentenaEl Gobierno de Luis Arce, instalado desde noviembre pasado, se ha negado firmemente a declarar una cuarentena rígida nacional contra la pandemia, pese al fuerte aumento de los contagios desde principios de año.Arguyendo entre otras cosas que la cuarentena causa más daños económicos que beneficios sanitarios, Arce se diferenciaba de la presidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020), que decretó largos confinamientos durante la primera ola de contagios en 2020.Esta posición fue criticada por gobernadores de departamentos y alcaldes de las principales ciudades, la mayoría opositores, que exigían un decreto de cuarentena nacional aunque no se animaban a imponer confinamientos estrictos a nivel local, lo cual les permite la ley.El alcalde de La Paz, Iván Arias, quien fue ministro de Planificación de Áñez, llevaba varias semanas demandando una cuarentena nacional hasta que dijo que planteaba solo restricciones parciales."No estoy hablando de cuarentena, eso es cuando paras todo y no circula nadie, como tuvimos en la primera ola. No, de lo que hablamos es de restricciones horarias en los espacios de concentración de gente", declaró, según lo citó el diario La Razón en su edición digital.La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, fue más contundente el jueves durante una visita a su par de Santa Cruz, Jhonny Fernández.Los alcaldes de La Paz y El Alto compartían el criterio gubernamental de que, dada la alta informalidad de la economía boliviana, de más de 70% según diversos estudios, un confinamiento afectaría principalmente a los sectores más pobres que no viven de salarios fijos sino trabajos informales diarios.El alcalde de Santa Cruz, la ciudad más golpeada por la pandemia, dispuso solo restricciones de circulación los fines de semana, igual que su par de Cochabamba (centro).

