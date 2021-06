https://mundo.sputniknews.com/20210611/argentina-resiste-las-negociaciones-individuales-de-los-integrantes-del-mercosur-1113150988.html

Argentina resiste las negociaciones individuales de los integrantes del Mercosur

Argentina resiste las negociaciones individuales de los integrantes del Mercosur

BUENOS AIRES (Sputnik) — El secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería argentina, Jorge Neme, advirtió este viernes que va en contra de los... 11.06.2021

américa latina

argentina

mercosur

La fuerza de la unión aduanera que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay "está en una proyección internacional conjunta que le da mayor capacidad de negociación", afirmó el representante diplomático.Solo así se pueden "obtener mayores ventajas" y "se puede fortalecer la economía", sostuvo Neme.Argentina descartó así los intentos de Brasil y Uruguay de encarar por su cuenta negociaciones comerciales con otras naciones.El país sudamericano, que ostenta la presidencia pro témpore del Mercosur, defendió la necesidad de la industria argentina de defender el Mercosur."Es clave pensar que para la reconstrucción del tejido social y productivo es necesario fortalecernos como bloque y no pensar en salidas individuales", planteó Neme durante el acto organizado por Lide Talks Internacional denominado "Mercosur, presente y futuro".En el contexto internacional, los cuatro integrantes del bloque "son altamente competitivos en bienes agroalimentarios, commodities, y tienen una enorme proyección internacional en base a su sector agroindustrial", afirmó el secretario."Esto a veces nos hace perder de vista que, para el desarrollo y proyección de nuestra industria, el incremento de la competitividad y la innovación en los procesos productivos, es clave para fortalecer el mercado común", indicó.ArancelesSobre el Arancel Externo Común, objeto de disenso entre los integrantes del Mercosur, Argentina proponía en un comienzo que se situara en el 25% del nomenclador común del bloque.Pero "finalmente, trabajando en conjunto con los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, alcanzamos una convergencia del 75% del arancel, restando todavía un 25% a resolver con nuestros socios", destacó.En esa discusión, "Argentina optó por no afectar los bienes finales, resguardar la competitividad de nuestro sector industrial para no afectar a los sectores más sensibles", valoró el funcionario.El Gobierno argentino de Alberto Fernández defiende que el Mercosur constituye para su país la política exterior más relevante de los últimos treinta años.

