https://mundo.sputniknews.com/20210610/se-despide-de-la-cancha-un-record-guinness-del-futbol-quien-es-el-loco-abreu-1113119048.html

Se despide de la cancha un récord Guinness del fútbol: ¿quién es el Loco Abreu?

Se despide de la cancha un récord Guinness del fútbol: ¿quién es el Loco Abreu?

El uruguayo que picó un penal definitivo en la Copa del Mundo de 2010 anunció su retiro con 44 años y el récord Guinness por haber jugado en 32 equipos... 10.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-10T22:05+0000

2021-06-10T22:05+0000

2021-06-10T22:05+0000

américa latina

récords guinness

fútbol

uruguay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1113118930_0:0:3375:1899_1920x0_80_0_0_4c14a01ff5ca0435391e180dc44f4956.jpg

Para los grandes focos del fútbol mundial, el nombre de Sebastián Abreu quedó en la historia el 2 de julio de 2010, cuando convirtió el quinto penal de la serie que permitió a su selección, Uruguay, ganarle a Ghana y pasar a semifinales de la Copa del Mundo de Sudáfrica.Aquel penal, que con valentía Abreu picó por encima del portero ghanés, fue quizás el punto más alto de una carrera deportiva de 26 años del delantero uruguayo y que, gracias a su incesante rotación por equipos de América Latina y Europa, le permitió alcanzar el Récord Guinness como el futbolista que ha pasado por más cantidad de equipos profesionales diferentes.En efecto, desde que debutó en el Defensor Sporting de Uruguay en 1994, el delantero ha vestido 32 camisetas diferentes. El récord lo obtuvo en 2017, cuando al fichar por el Audax Italiano de Chile superó al alemán Lutz Pfannenstiel, que se retiró en 2011 luego de pasar por 25 equipos.En su extensa trayectoria, Abreu supo defender la casaca de equipos grandes del fútbol latinoamericano como Nacional (en cinco períodos entre 2001 y 2015) de Uruguay —equipo del que se declara fanático—, San Lorenzo (1996-1998 y 2000-2001) y River Plate (2008-2009) de Argentina, Cruz Azul (2002-2003) y América de México (2003) y Botafogo de Brasil (2010-2012).También llegó al fútbol europeo, aunque no logró continuidad. Conoció la liga española con el Deportivo La Coruña (1998) pero acabó cedido a préstamo a varios equipos al no lograr un lugar en el plantel principal. Regresó años más tarde para jugar en la Real Sociedad (2009) pero pronto se radicó en Grecia para vestir la casaca del Aris Salónica (2009). También tuvo un fugaz paso por el fútbol de Israel, donde defendió al Beitar Jerusalén (2008).¿Cómo conquistó el récord Guinness?Pero uno de los secretos del récord de Abreu es que el ariete no despreció a equipos menores de América Latina y llegó a fichar por clubes humildes como el Santa Tecla de El Salvador (2016 y 2019), el Bangu (2017), el Río Branco (2019) y el Athletic Club de Minas Gerais (2021) de Brasil, el Deportes Puerto Montt (2017) y Deportes Magallanes (2017) de Chile o Central Español (2017), Boston River (2019-2020) y Sud América (2021) de Uruguay.Entre su edad y la tentación de ampliar su récord, los últimos años de su carrera se caracterizaron por los constantes cambios de equipo, llegando a fichar por dos o hasta tres clubes en el mismo año. Los extremos fueron sus últimos equipos, el Athletic Club y Sud América, con los que apenas completó cuatro partidos.Además del cuarto lugar en la Copa del Mundo de 2010 y el título de campeón de la Copa América con Uruguay en 2011, Abreu vivió uno de los mejores momentos de su carrera en el Botafogo, donde obtuvo cuatro títulos, jugó 102 partidos y marcó 62 goles. De todos modos, Abreu paseó su fama de goleador por todo el continente y fue distinguido como el máximo artillero de México en varias ocasiones, en Uruguay y en El Salvador.El final de su carrera encuentra al uruguayo con la nada despreciable cifra de 404 goles en 786 partidos y un promedio de un gol cada dos partidos.El futuro de Abreu estará con seguridad del lado de afuera de la cancha, ya que el uruguayo ya incursionó como entrenador (al mismo tiempo que jugaba) en Santa Tecla y Boston River. Ahora podrá dedicarse 100% a la función de entrenador.Pero Abreu no solo será recordado por sus goles y su récord, sino por su personalidad extrovertida y la desfachatez que le hizo ganarse el mote de "Loco". Entre ellas, cuando celebró goles con máscaras de cuervo en San Lorenzo y de calavera en el Cruz Azul.Al retirarse con 44 años, Abreu no podrá igualar otro récord Guinness que ostenta un uruguayo: Robert Carmona, un delantero de 59 años, es el futbolista más veterano en mantenerse activo.¿En qué equipos jugó Sebastián Abreu?

https://mundo.sputniknews.com/20210604/brasil-sede-de-una-controvertida-copa-america-1112903414.html

https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111921443.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

récords guinness, fútbol, uruguay