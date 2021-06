https://mundo.sputniknews.com/20210610/peru-castillo-acaricia-la-presidencia-y-fujimori-regresa-a-prision-1113114789.html

Perú: Castillo acaricia la presidencia, ¿y Fujimori regresa a prisión?

Perú: Castillo acaricia la presidencia, ¿y Fujimori regresa a prisión?

Mientras Pedro Castillo espera la confirmación de su triunfo electoral, su rival Keiko Fujimori, que denunció fraude, fue acusada por la Fiscalía de violar su libertad condicional por el caso Lava Jato. 'En Órbita' conversó con la politóloga peruana Paula Tavara.

Con 99,2% de los votos contabilizados en las elecciones del domingo 6, 50.20% corresponden al líder de Perú Libre mientras la postulante de Fuerza Popular lleva 49.80%. Fujimori denunció fraude sistemático —sin presentar pruebas— y pidió revisar 200.000 votos. Por su parte, Castillo pidió a sus votantes "no caer en provocaciones". El maestro rural izquierdista supera por más de 71.400 papeletas válidas a su rival.La entrevistada puntualizó que "observadores internacionales llegaron a felicitar la forma del conteo de votos en el país. Este es un buen respaldo para insistir en que no ha habido un fraude, quizá sí situaciones específicas, pero no hubo una organización pensada para restar o sumar votos a un partido u otro". Por otro lado, el presidente argentino, Alberto Fernández, reconoció a Castillo —entre otros líderes progresistas— como nuevo mandatario de Perú. "Lamentablemente, si ya había dificultades de legitimidad para una candidatura presidencial ganadora con apenas un puñado de votos más, esta situación deteriora la elección. Será muy difícil el trabajo en el Parlamento. El esfuerzo de este posible fraude se piensa en erosionar al partido que ingrese al Gobierno y al mismo Presidente", afirmó Tavara.En tanto, la Fiscalía nacional pidió la prisión preventiva contra Fujimori por delitos de corrupción en el caso Lava Jato. La política es investigada por cometer un supuesto delito de lavado de activos al recibir dinero de la constructora Odebrecht para financiar su campaña a la presidencia en 2011. En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la orden de la Justicia ambiental salvadoreña al Estado de no otorgar el permiso para la construcción de una central hidroeléctrica en el río Sensunapán. Y además el pedido de UNICEF al G7 de que done un 20 % de sus vacunas contra el COVID-19.Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

