https://mundo.sputniknews.com/20210610/oleoducto-estatal-de-ecuador-detendra-operaciones-por-casi-un-dia-para-trabajos-en-tuberia-1113084529.html

Oleoducto estatal de Ecuador detendrá operaciones por casi un día para trabajos en tubería

Oleoducto estatal de Ecuador detendrá operaciones por casi un día para trabajos en tubería

QUITO (Sputnik) — El oleoducto estatal Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) detendrá operaciones desde las 05:00 GMT de este jueves 10 por un lapso de... 10.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-10T00:28+0000

2021-06-10T00:28+0000

2021-06-10T00:28+0000

américa latina

oleoducto

ecuador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105418/22/1054182268_0:279:3500:2248_1920x0_80_0_0_23516e1fcb655f673947367c125df0e4.jpg

La petrolera estatal ecuatoriana también construyó un by pass para el poliducto Shushufindi-Quito (que transporta derivados de petróleo).Los bypass consisten en un desvío de la tubería original.Los dos bypass se construyeron en la provincia amazónica de Napo (este) para evitar afectaciones a la integridad de los ductos debido al fenómeno de erosión regresiva del río Quijos.El gerente general de Petroecuador, Pablo Luna, dijo que la suspensión no afectará la producción de los campos petroleros, la recepción de crudo en la o las entregas previstas desde el Terminal Marítimo de Balao para atender el suministro a refinerías y cumplir con el cronograma de embarques de exportación de Crudo Oriente.El Poliducto Shushufindi Quito suspendió operaciones desde las 12:00 GMT del miércoles, pero Petroecuador dijo que no se afectará el abastecimiento de derivados y gas licuado de petróleo.Las construcciones de los bypass demandaron una inversión de un millón de dólares.Los bypass se construyeron de manera preventiva, ya que el fenómeno de erosión regresiva se aceleró en las últimas semanas y puso en riesgo la integridad de las dos tuberías.Según Luna, los trabajos permitirán una operación permanente y segura del transporte de hidrocarburos y evitará afectaciones en la producción de los campos petroleros, abastecimiento de refinerías, comercialización de combustibles y exportaciones de crudo.

https://mundo.sputniknews.com/20210520/petrolera-estatal-ecuatoriana-construye-septima-variante-de-su-oleoducto-sote-1112358881.html

https://mundo.sputniknews.com/20200415/oleoducto-privado-de-ecuador-reinicia-transporte-de-15000-barriles-de-petroleo-1091123734.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oleoducto, ecuador