Más de una decena de fallecidos por el derrumbe de un edificio en Bombay

قُتل ما لا يقل عن 11 شخصًا ، من بينهم ثمانية أطفال ، بعد انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في مدينة #مومباي الهندية وسط هطول أمطار غزيرة وفيضانات🚨#Mumbai #India 🇮🇳



At least 11 people, including eight children, were killed after a three-story building collapsed 🚨 pic.twitter.com/DPomthWH2v