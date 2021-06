https://mundo.sputniknews.com/20210610/israel-pide-a-egipto-parar-la-entrada-de-cemento-gasolina-y-material-de-construccion-a-gaza-1113090933.html

Israel pide a Egipto parar la entrada de cemento, gasolina y material de construcción a Gaza

Israel pide a Egipto parar la entrada de cemento, gasolina y material de construcción a Gaza

TEL AVIV (Sputnik) — Israel pidió a Egipto que impida temporalmente la entrada a Gaza de cemento y otros materiales de construcción que las organizaciones... 10.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-10T09:59+0000

2021-06-10T09:59+0000

2021-06-10T10:03+0000

reconstrucción

israel

gasolina

franja de gaza

internacional

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108844/83/1088448361_0:161:1280:881_1920x0_80_0_0_9e11089ff092e27ec0f88f1087ae8e21.jpg

Israel se queja de que los productos que entran en el enclave costero a través del cruce fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, tres días a la semana no son monitorizados.Los funcionarios israelíes esperan reunirse con sus homólogos egipcios para tratar el tema, porque según aducen, sin un seguimiento de los bienes que ingresan a Gaza, no hay forma de impedir que Hamás reconstruya sus capacidades militares, según los informes.Según el medio, Israel había informado a Egipto que no se opone a que los equipos de ingenieros egipcios en Gaza ayuden a limpiar los escombros dejados por los ataques aéreos del Ejército israelí, pero sí a que reparen los túneles subterráneos utilizados por Hamás y otras facciones armadas palestinas.Egipto, que jugó un papel fundamental en la negociación del alto el fuego del 21 de mayo entre las partes, envió la semana pasada topadoras, camiones y grúas a Gaza para ayudar con los esfuerzos de reconstrucción en la franja después de las recientes hostilidades.

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

reconstrucción, israel, gasolina, franja de gaza, oriente medio