https://mundo.sputniknews.com/20210610/expresidenta-boliviana-afirma-estar-detenida-en-total-indefension-1113116663.html

Expresidenta boliviana afirma estar detenida "en total indefensión"

Expresidenta boliviana afirma estar detenida "en total indefensión"

LA PAZ (Sputnik) — La expresidenta transitoria boliviana Jeanine Áñez (2019-2020) dijo que se sentía "en total indefensión", cuando está a punto de cumplir... 10.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-10T20:55+0000

2021-06-10T20:55+0000

2021-06-10T20:55+0000

juicio

américa latina

jeanine áñez

bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/12/1093163105_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_467fe517f6cdf28162509d5dade9bb32.jpg

"Soy una prisionera política de este gobierno, me acusan de delitos que no he cometido (…), como no hay sustento para sostener las acusaciones que se hacen, inventan nuevos tipos penales para mantenerme presa y yo me siento en total indefensión", dijo la exgobernante en un mensaje por Twitter.Áñez está procesada a partir de una acusación de golpe de Estado presentada por la exdiputada socialista Lidia Patty, a la que se sumaron denuncias del actual presidente oficialista del Senado, Andrónico Rodríguez, y el procurador general, Wilfredo Chávez.La expresidenta lamentó que la Justicia haya rechazado todos sus recursos para desestimar las acusaciones o permitirle que se defienda en libertad de las acusaciones de violación constitucional, sedición, incumplimiento de deberes y otros delitos por los que está acusada en el proceso penal ordinario.Por separado, Áñez fue citada a declarar en un caso de corrupción por el que su exministro Arturo Murillo está arrestado en Estados Unidos, mientras el Parlamento debe decidir si autoriza o no que sea sometida a juicios de responsabilidades por otros delitos económicos y de violación de derechos humanos.La expresidenta añadió que el "deterioro de (su) salud, exigiendo independencia de poderes y una injusticia imparcial (…) no será en vano".Áñez está recluida en una cárcel común de mujeres en el centro de La Paz.

https://mundo.sputniknews.com/20210609/parlamentarios-bolivianos-pelean-a-golpes-en-debate-sobre-expresidenta-anez--video-1113051751.html

1

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

juicio, jeanine áñez, bolivia