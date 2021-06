Estado mexicano no reconoce genocidio a 50 años de "Masacre del Halconazo"

https://mundo.sputniknews.com/20210610/estado-mexicano-no-reconoce-genocidio-a-50-anos-de-masacre-del-halconazo-1113120260.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Estado mexicano se niega a reconocer como genocidio la represión que causó la "Masacre del Halconazo" hace 50 años, cuando... 10.06.2021, Sputnik Mundo

Durante el Gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), ese grupo paramilitar entrenado por el Ejército y asesores de EEUU, dispararon con carabinas 30 M-2 contra manifestantes indefensos.El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su conferencia de prensa cotidiana el jueves con una declaración política."Ofrecer en mi carácter de representante del Estado mexicano una sincera disculpa, un sincero perdón, y el compromiso de la no repetición, de que nunca más se reprima a quienes protestan, a quienes luchan por las transformaciones, por los cambios, a quienes no están de acuerdo con el Gobierno, y deben de contar con todas las garantías para ejercer sus libertades", expresó.Genocidio sin castigoEn su alocución informal criticó la represión, pero no la definió como genocidio, según la Convención para la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio de 1948, firmada y ratificada por México.Además de los testimonios que han surgido en medio siglo como los libros de Ortega Juárez, "La izquierda mexicana en el siglo XX", y "Adiós a 1968", sobre la masacre estudiantil anterior en la Plaza de Tlatelolco cometida aquel año, hay documentos que comprueban que el propio presidente Echeverría (99 años) fue informado de la tragedia.Echeverría, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó 71 años hasta el 2000, fue jurídicamente exonerado de toda culpa en 2009, por "falta de evidencia tangible".Ortega Juárez hizo su propia investigación para encontrar a las familias de las víctimas.El militante integraba las Juventudes Comunistas y partió después de la masacre de 1968 a la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, donde estuvo hasta 1970, para regresar antes de la segunda masacre a integrarse al Comité Central del Partido Comunista Mexicano hasta 1981."Similitud" entre López Obrador y EcheverríaEl entrevistado afirma que "a 50 años de distancia observamos signos preocupantes por su similitud: Echeverría era un hombre que se ostentaba como líder del Tercer Mundo en la época de la Guerra Fría y líder del Movimiento de Países No Alineados, pero actuó con mucha retórica demagógica".El entonces presidente mintió al decir que fue un enfrentamiento entre estudiantes y culpó a "innombrables emisarios del pasado"."Hay una inquietante similitud con la respuesta del actual presidente de la República ante las manifestaciones de mujeres violentadas que denuncian feminicidios, ambientalistas que son asesinados por oponerse a megaproyectos, o la derrota electoral del oficialismo en la Ciudad de México", dice el antiguo compañero de lucha de López Obrador durante décadas.Entre 2001 y 2004 se creó una fiscalía para investigar los Crímenes del Pasado, pero fue disuelta en 2008."Logramos que la justicia emitiera 14 órdenes de aprehensión, entre ellos Miguel Nazar Haro", quien era director de la policía política, la Dirección Federal de Seguridad, acusado de 500 casos desaparición de activistas, algunos lanzado desde aviones al mar y murió en prisión domiciliaria.Promesa incumplidaLópez Obrador prometió hacer justicia en casos emblemáticos.Recuerda que el derecho internacional define como genocidio la política sistemática de un Estado para aniquilar o exterminar en forma deliberada a un grupo social por motivos políticos, raciales o religiosos."Lo que exigimos es una declaración formal del Estado mexicano asumiendo la responsabilidad de la represión sistemática contra el movimiento estudiantil que produjo matanzas, con modalidad de genocidio", agregó.En México está documentado que de 1956 a 1972 "se aplicó una política de Estado genocida", encaminada a exterminar al movimiento estudiantil, dijo."Si un jefe de Estado va a pedir perdón, debe hacerlo aceptando con claridad la política de exterminio de frente a los representantes de los poderes nacionales e instancias internacionales, sobre todo ante los sobrevivientes y familiares, que deben ser los responsables de ofrecer los testimonios", opina.Aquellos movimientos estudiantiles conquistaron espacios de libertad que llevaron a reformas electorales en los años 1980, que permitieron la participación de la oposición en comicios y legalizó sus triunfos en las urnas.

