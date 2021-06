El tiburón más grande de la historia era todavía más grande de lo que se creía

https://mundo.sputniknews.com/20210610/el-tiburon-mas-grande-de-la-historia-era-todavia-mas-grande-de-lo-que-se-creia-1113094880.html

Los dientes fosilizados de los megalodones (Otodus megalodon) sugieren que fueron los tiburones más grandes que jamás nadaron en las aguas oceánicas de nuestro... 10.06.2021, Sputnik Mundo

Los megalodones habitaron nuestro planeta entre hace 23 millones a alrededor de 3,6 millones de años. Aunque los esqueletos cartilaginosos de esos animales se descompusieron y prácticamente no dejaron vestigios, sus dientes son abundantes en el registro fósil. Los tiburones cambian los dientes continuamente y pueden llegar a tener hasta 40.000 de ellos a lo largo de toda su vida. Un megalodon podría tener hasta 276 dientes en la boca a la vez, calculan los científicos.Sin embargo, medir el tamaño de un tiburón a partir de los dientes no es una ciencia exacta, especialmente cuando se trata de una especie extinta, como es el caso del megalodon, ya que puede haber tenido una estructura corporal distinta a los tiburones modernos. Las estimaciones del tamaño del megalodón oscilan, pero generalmente los científicos acuerdan que median entre 15 y 18 metros.Tradicionalmente, los científicos suelen utilizar ecuaciones basadas en la longitud de los dientes para estimar el tamaño de un tiburón. Sin embargo, un nuevo método basado en el ancho de los dientes sugiere que el tamaño real del gigante tiburón prehistórico era de unos 20 metros de largo.El nuevo método no es perfecto, ya que pueden existir variaciones en las distancias entre los dientes de los tiburones. Sin embargo, la nueva investigación parece proporcionar una estimación más precisa del verdadero tamaño de este antiguo depredador.El estudio se publicó en la revista científica Palaeontologia Electronica.

