El hombre que abofeteó a Macron lo culpa de haber provocado el "declive del país"

El medio indicó que, para el agresor, "mucha gente siente esa injusticia"."No me gustaría juzgar nuestra democracia, pero creo que él no fue elegido por toda la sociedad francesa", agregó Tarel, quien reconoció además que días antes del incidente planeaba lanzar contra el presidente un huevo o un pastel, pero después cambió sus planes.Se estima que Tarel podría ser condenado a 3 años de prisión y a una multa de 45.000 euros.El pasado 8 de junio Macron recibió una bofetada mientras realizaba una visita al departamento de Drôme, en el sureste de Francia. El vídeo del incidente muestra a un hombre dando una cachetada al mandatario.La cadena informó que tras la agresión fueron detenidos dos hombres.El palacio del Elíseo confirmó el incidente, pero subrayó que no se trató de una bofetada, sino de un intento de darla.

