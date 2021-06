https://mundo.sputniknews.com/20210610/el-abrazo-progresista-de-latinoamerica-a-la-victoria-de-pedro-castillo-en-peru-1113105287.html

El abrazo progresista de Latinoamérica a la victoria de Pedro Castillo en Perú

El abrazo progresista de Latinoamérica a la victoria de Pedro Castillo en Perú

Aún antes de que Pedro Castillo fuera proclamado oficialmente como presidente de Perú, referentes y partidos de la izquierda latinoamericana lo felicitaron por...

A pesar de que la denuncia sobre un supuesto fraude hecha por la candidata Keiko Fujimori retrasó el desenlace, la tendencia en favor del candidato izquierdista Pedro Castillo motivó a múltiples referentes políticos latinoamericanos a adelantar sus felicitaciones al representante del partido Perú Libre.Uno de los primeros y más importantes saludos recibidos por Castillo fue el del expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), cuyo recorrido político es asemejado al de Castillo. Morales refrendó el vínculo entre ambos con un cálido mensaje y una foto de ambos juntos."Pedro Castillo, hermano del alma y compañero de lucha, eres orgullo de los movimientos sociales y profesionales patriotas. ¡Muchas felicidades por esta victoria, que es la victoria del pueblo peruano pero también del pueblo latinoamericano que quiere vivir con justicia social!", escribió Morales en su cuenta de Twitter.Morales no se limitó a felicitar a Castillo sino que trasladó un importante consejo al candidato de Perú Libre, basado en su conflictivo relacionamiento con la Organización de Estados Americanos (OEA) y su titular, el uruguayo Luis Almagro."Desde mi experiencia, sugiero al compañero Castillo no confiar en la OEA ni en Luis Almagro. Todas las instituciones y la comunidad internacional deben respetar el resultado de la voluntad soberana del pueblo peruano", añadió.Quiénes saludaron a Pedro Castillo, electo presidente de PerúLos saludos a Castillo como nuevo presidente —aún antes de que la victoria fuera oficializada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú— llegaron desde varias figuras y partidos del continente.El Frente Guasú, coalición de partidos progresistas de Paraguay, emitió una declaración formal en la que celebra "el triunfo irreversible del profesor Pedro Castillo" y asegura que "su inobjetable victoria es digna de todo elogio por haberse constituido desde profundas bases populares e indígenas y haberse tenido que enfrentar a poderosos grupos de poder de ese país".La izquierda paraguaya también exhorta "a las autoridades responsables del juzgamiento de este resultado electoral a que mantengan la independencia y acaten la voluntad popular que se ha expresado en las urnas, como lo han venido haciendo hasta este momento".¿Hay que proteger a Pedro Castillo?Desde Argentina, una de las primeras organizaciones políticas en manifestarse fue el Frente Grande, un partido progresista fundado en 1993 y que actualmente integra el oficialista Frente de Todos."Este triunfo es un avance sumamente significativo tanto para el pueblo peruano como para toda Latinoamérica en el camino de la construcción de la Patria Grande que soñaron San Martín y Bolívar", lanzó el sector político.Para el Frente Grande argentino, es preciso que la victoria de Castillo sea respaldada por otros partidos de izquierda de América Latina.Castillo también recibió el saludo de la dirigente social, excongresista y excandidata a la Presidencia de Colombia, Piedad Córdoba."Desde Colombia envío mis felicitaciones al nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo. Todo nuestro apoyo y respaldo para que se salde la deuda histórica y social con el Perú étnico y popular", auguró.Desde El Salvador, los buenos deseos provinieron del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN): "El pueblo peruano es el principal ganador de este proceso democrático con el que inicia un camino de justicia social".La brasileña Manuela D'Ávila, exdiputada y dirigente del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), prefirió un tono más irónico.Recordando un spot de apoyo a Castillo, la también excandidata a la Vicepresidencia de Brasil en 2018 escribió: "El 'fantasma del comunismo' ya llegó al Perú". Y sentenció que el miedo al comunismo promovido por la campaña de Fujimori "ya no asusta a nadie".

