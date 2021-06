https://mundo.sputniknews.com/20210610/cancilleria-rusa-la-ue-usa-el-caso-ryanair-como-pretexto-para-sancionar-a-minsk-1113099873.html

Cancillería rusa: la UE usa el caso Ryanair como pretexto para sancionar a Minsk

Cancillería rusa: la UE usa el caso Ryanair como pretexto para sancionar a Minsk

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú lamenta que el incidente del avión de Ryanair sirva a la Unión Europea de nuevo pretexto para seguir aumentando la presión sobre... 10.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-10T14:06+0000

2021-06-10T14:06+0000

2021-06-10T14:14+0000

el aterrizaje de emergencia del avión de ryanair en bielorrusia

internacional

bielorrusia

ue

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/17/1092186439_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d4d910e896830d60cbc12cf2bcbe807.jpg

Bruselas no quiso esperar las conclusiones de la investigación de lo sucedido, iniciada por la Organización Internacional de la Aviación Civil (ICAO), e hizo caso omiso a las explicaciones que dio el 26 de mayo el presidente de Bielorrusia, recordó.El pasado 23 de mayo, un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair con más de 120 pasajeros, que cubría la ruta de Atenas a Vilna, realizó un aterrizaje de emergencia en Minsk por un aviso de bomba, que no se confirmó.Los defensores de derechos humanos bielorrusos comunicaron que a bordo de ese avión viajaba el disidente Román Protasévich, uno de los fundadores del opositor canal de Telegram Nexta, considerado extremista en Bielorrusia.El disidente fue detenido durante el control de documentos en Minsk.Protasévich, cuyos canales en Telegram fueron clave para coordinar las protestas postelectorales en Bielorrusia, es acusado de varios delitos, incluida la organización de disturbios públicos.Bielorrusia declaró que el mensaje sobre la bomba llegó al correo electrónico del aeropuerto de Minsk. El comandante de la Fuerza Aérea y de las Tropas de Defensa Antiaérea de Bielorrusia, Ígor Gólub, informó que el capitán del avión tomó él mismo la decisión de aterrizar en Minsk y que no hubo ninguna coerción ni desvío del avión.Más tarde se publicó el texto de la conversación entre el controlador aéreo bielorruso y el piloto del Ryanair, que no contiene ningunas amenazas dirigidas a la tripulación.Los países de la UE declararon que Minsk hizo aterrizar el avión con un pretexto inventado, y prohibieron a las compañías de aviación bielorrusas sobrevolar sus territorios, así como estudian imponer sanciones adicionales contra Minsk.Varias compañías aéreas europeas decidieron efectuar vuelos esquivando el espacio aéreo y los aeropuertos de Bielorrusia.

https://mundo.sputniknews.com/20210605/minsk-preve-demandar-ante-los-tribunales-una-compensacion-de-perdidas-por-el-caso-con-ryanair-1112947141.html

https://mundo.sputniknews.com/20210603/protasevich-se-declara-culpable-de-organizar-protestas-tras-presidenciales-en-bielorrusia-1112882334.html

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

el aterrizaje de emergencia del avión de ryanair en bielorrusia, bielorrusia, ue, rusia