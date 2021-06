https://mundo.sputniknews.com/20210610/bolsonaro-compara-a-fernandez-con-maduro-tras-una-declaracion-considerada-racista-1113108481.html

Bolsonaro compara a Fernández con Maduro tras una declaración considerada racista

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, comparó al presidente argentino Alberto Fernández con el presidente venezolano Nicolás... 10.06.2021

Ante un grupo de simpatizantes, Bolsonaro señaló que "para Maduro y Fernández no hay vacuna", dando a entender que su caso no tiene solución, recordando el episodio en el que el líder venezolano afirmó conversar con el espíritu de Hugo Chávez a través de unos pajaritos.El presidente brasileño también afirmó que la declaración de Fernández no afecta a las relaciones bilaterales entre Brasil y Argentina. El 9 de junio, durante un encuentro con el presidente español Pedro Sánchez, el presidente argentino dijo que los mexicanos procedían de los indios; los brasileños, de la selva, y los argentinos, de los barcos, en referencia a los inmigrantes procedentes de Europa.La declaración, por la que pidió disculpas poco después, provocó diversas críticas en Brasil; Bolsonaro también colgó en Twitter una fotografía en la que aparece rodeado de indígenas acompañada de la palabra "SELVA!".

brasil

