Aplausos y lágrimas: tremenda ovación a Plácido Domingo en Madrid tras su vuelta a los escenarios

Es la primera vez que el tenor actúa en España tras haber superado el COVID-19 y haber sido acusado de abusos sexuales a varias mujeres. 10.06.2021, Sputnik Mundo

españa

ópera

concierto

plácido domingo

madrid

cruz roja

No actuaba en España desde 2019 y su recibimiento por parte del público causaba gran interés después de que aceptara la responsabilidad de sus acciones tras los resultados de la investigación en la que le acusaban de acoso sexual a varias mujeres. Tras la polémica vinieron las cancelaciones de sus conciertos. Hasta el Ministerio de Cultura español decidió renunciar a sus actuaciones y fue vetado en varios teatros norteamericanos.No ha sido hasta el 9 de junio de 2021 cuando le hemos vuelto a ver pisar un escenario. Lo ha hecho a través de un concierto benéfico en el Auditorio Nacional organizado por la Fundación Excelentia a favor de 'Cruz Roja Responde' y de las personas más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus. Aún no había llegado hasta las tablas cuando el público se arrancó en unos largos aplausos que duraron alrededor de tres minutos. Domingo, visiblemente emocionado, cerraba los ojos y movía los brazos en señal de agradecimiento. A su entrada al Auditorio la gente presente —1.620 personas, el máximo permitido para el Auditorio en la actual situación sanitaria— se ha puesto de pie y le han otorgado una ovación entre 'vivas', 'bravos' y 'eres el más grande'. Incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elogiado su papel diciendo que es uno de los mayores embajadores de la música y la cultura que ha tenido España. Algo, que no le ha sentado muy bien a muchos ciudadanos, que han criticado en las redes sociales su abrumador recibimiento y también "la falta de sensibilidad" con las víctimas de acoso sexual. El tenor español, de 80 años de edad, ha pasado casi todo este tiempo en Acapulco (México). Allí tuvo que ser ingresado tras contagiarse de COVID-19, y se recuperó después en su domicilio familiar. Su mujer también contrajo la enfermedad pero se recuperó. Hace unos meses regresó a Europa.

madrid

