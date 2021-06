https://mundo.sputniknews.com/20210609/vacunacion-o-vacaciones-descubre-si-te-puedes-vacunar-en-otra-comunidad-espanola-sin-residir-alli-1113055633.html

¿Vacunación o vacaciones? Descubre si te puedes vacunar en otra comunidad española sin residir allí

¿Vacunación o vacaciones? Descubre si te puedes vacunar en otra comunidad española sin residir allí

¿Qué va a pasar si nos pilla la vacuna estando de vacaciones? Numerosas dudas surgen entre la población española ahora que tienen que empezar a preparar sus... 09.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-09T11:00+0000

2021-06-09T11:00+0000

2021-06-09T11:01+0000

españa

vacunación contra el covid-19 en españa

vacuna contra coronavirus

verano

vacaciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1113055607_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_92c2dc20038758fbd9e157d66832f5fb.jpg

Ante el elevado ritmo de vacunación frente al COVID-19, también aumentan las dudas. Con la llegada del verano miles de turistas llenan las zonas de costa españolas y con ello llega una preocupación generalizada. ¿Qué voy a hacer si me llaman de la vacuna y estoy de vacaciones? ¿Me podré vacunar en otro lugar? ¿Perderé mi oportunidad si me voy? El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias Fernando Simón aseguró que sí se podrá vacunar a las personas que se encuentren en otra comunidad diferente a la de su residencia. Para ello, ha de presentar una tarjeta de desplazado, la cual nos permite recibir asistencia sanitaria en cualquier lugar de España. ¿Cómo se obtiene esa tarjeta? Se puede pedir en el centro de salud más cercano al lugar donde se alojen presentando el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la tarjeta sanitaria de la comunidad autónoma donde normalmente resida. Se expide para tres meses y puede renovarse una vez. Eso sí, si tan solo estarás fuera unos pocos días, el Ministerio de Sanidad recomienda que pospongamos la cita al recibir el aviso. Durante la tarde el miércoles 9 de junio se decidirá en el Consejo Interterritorial si se da luz verde a esa posibilidad, una opción que ya están contemplando varios gobiernos regionales.¿Y para los turistas de fuera? Algunos gobiernos regionales abogan por vacunar a los turistas internacionales en España. Por el momento, en algunas localidades valencianas ya están vacunando a desplazados que tenga allí su segunda residencia. Por otro lado, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijoo, cree que se debería utilizar la vacuna contra el COVID-19 como un incentivo para el turismo. No obstante, cree que todavía queda tiempo para ello, pues primero se deberían asegurar las vacunas para los nacionales y mirar si hay suficientes dosis para ellos. "Tenemos problemas para vacunar a las personas que viven en nuestro país; por tanto, aún nos queda tiempo para ofrecer", concluyó.

https://mundo.sputniknews.com/20210508/quieres-vacunarte-esta-es-la-lista-de-paises-que-te-inmunizaran-si-vas-de-turismo-1112003121.html

https://mundo.sputniknews.com/20210205/el-turismo-de-vacunas-otro-fruto-de-la-pandemia-que-comienza-a-salir-de-control-1094341224.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vacunación contra el covid-19 en españa, vacuna contra coronavirus, verano, vacaciones